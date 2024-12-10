民族要复兴，乡村必振兴。产业振兴是乡村振兴的重中之重，是促进农民增收致富、提升乡村经济发展质量的基础和关键。12月1日，由人民网主办的2024乡村振兴大会在京举行。江西省抚州市黎川县委书记郑锦锋结合地方产业发展的实践与经验，分享了如何因地制宜发展乡村产业助力乡村振兴的思考。

“黎川县地处武夷山脉中段西麓，是江西东大门、海西桥头堡，生态环境优美，历史悠久，文化底蕴深厚，有明清古城等众多历史遗存。”郑锦锋介绍，立足资源与区位特色，黎川产业发展特色明显，是中国陶瓷煲都、中国香榧之乡、中国民间文化艺术（油画）之乡、全国第三批徐霞客游线标志地、国家中医药健康旅游示范基地。

深挖乡土资源 做好“土特产”文章

郑锦锋表示，今年以来，黎川县坚持农业农村优先发展战略，深挖乡土资源，因地制宜发展特色农业产业，扎实做好“土特产”文章。具体而言，一是推动农业产业多元化发展。坚持多元化发展思路，加快农业产业结构调整步伐，积极构建以食用菌、香榧、红柚、烟叶、白茶等种植业为主导，以水产、生猪等养殖业为支撑的产业体系。二是推动农业产业品牌化发展。突出区域特色，强化品牌建设，创建了“黎川优选”农产品区域公用品牌，打造了“祥川”鹿茸菇、“船屋”白茶、“聚龙湾”渔业等多个自主品牌，黎川农产品市场影响力、竞争力不断提高。同时，鼓励企业培育驰名商标、著名商标，积极申报“两品一标”认证，现有绿色农产品14个、有机农产品16个、国家农产品地理标志5个。三是推动农业产业现代化发展。坚持以工业化思维发展农业，加快推进产业融合发展，启动德胜镇农业综合产业园建设，创办潭溪乡“村级产业园”、社苹乡“农产品加工园”、洵口镇“小微企业孵化园”等三个产业园，推动农产品精深加工、持久储存。

科技创新赋能农业 推动农业产业高质量发展

对于如何运用科技创新赋能农业产业现代化，推动农业产业高质量发展。郑锦锋提出，主要从四方面推动，一是以扶持政策为牵引，优化发展环境。出台科技创新奖补、科贷通、兴村富民贷等一系列扶持政策，推动政策、科技、资金等要素向农业产业集聚，全力保障农业产业高质量发展。二是以龙头企业为核心，深耕精致加工。深入实施“百亿产业、十亿企业”龙头引领工程，培育省级农业产业化龙头企业6家、市级16家，有力推动一批精深加工项目落地。三是以科技创新为引领，助推产业升级。构建科技型企业梯次培育体系，培育农业类科技型中小企业9家、国家高新技术企业3家。同时，打造智能化管理平台，将品控体系、物流体系、销售体系等成功串联，有效解决农产品溯源、生鲜配送和资金管理问题。四是以人才引育为支撑，激发增收活力。深化院地、校地合作，与多所科研院所和高校达成合作，组建食用菌、果业、水稻3个科技特派团，实行“人才+产业+项目”联结机制，共同研发新产品、新工艺、新技术，推动解决各种技术问题200余个。

加快延链补链强链 持续升级乡村产业

面向黎川乡村产业未来发展，郑锦锋表示：“我们将继续大力实施科技赋能、数字赋农行动，加快延链、补链、强链，不断提高农业产业效益、增加农村群众收益，助推乡村全面振兴。”

郑锦锋表示，一是进一步补齐产业链，壮大龙头企业矩阵。聚焦食用菌、香榧、红柚等核心特色农业产业，依托德胜镇农业综合产业园等平台，着力引进一批有影响力和竞争力的龙头企业，对产业链上下游进行垂直整合，加快产业全链条升级突破。加大对祥川生物科技公司、辰厚生态科技公司等重点农业企业的扶持力度，支持企业智能化、数字化改造，不断提产能、增效益、扩规模。二是进一步延伸价值链，构建区域品牌优势。持续推进食用菌、香榧、红柚等农产品精深加工基地建设，加快推动向产业前后端延伸、上下游拓展，提升黎川农产品附加值。加强品牌运营推广，积极参与全国农产品展销活动，全力打响“黎川优选”农产品区域品牌，提升黎川区域品牌影响力。同时，借助科学院专家、高校教授、科技特派团等力量，加强科技创新、技术革新、产品更新，提升黎川农产品市场竞争力。三是进一步紧密利益链，带动农企共赢发展。坚持以人民为中心的发展思想，大力培育农业产业化联合体，探索建立关系稳定、联结紧密、权责一致、利益共享、风险可控的联农带农机制，切实发挥鹿茸菇、香榧、白茶、赤松茸等产业示范基地联农带农作用，全面推行“村办企业+公司+农户”的发展模式，通过产业、就业、分红等方式，推动农民增收、村集体增效。

(责编：董童、李源)

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