前11个月我国货物贸易进出口增长4.9%——

本报记者 王俊岭

近日，在四川省眉山市仁寿县金鹅纺织有限公司生产车间，工人在生产线上赶制外贸订单产品。

潘 帅摄（人民视觉）

海关总署12月10日发布的最新数据显示，2024年前11个月，我国货物贸易（下同）进出口总值39.79万亿元人民币，同比增长4.9%。其中，出口23.04万亿元，同比增长6.7%；进口16.75万亿元，同比增长2.4%。海关总署统计分析司司长吕大良表示，随着外贸领域存量和增量政策协同发力，全年外贸可望平稳收官，实现质升量稳目标。

对主要贸易伙伴实现增长

日前，一批原产于阿富汗的进口生鲜松子，在兰州中川机场国际航空口岸监管仓库快速办结通关手续，随后运往长三角地区。兰州海关所属中川机场海关设立的“预约通关、随到随查、快速验放”绿色通道，使得进口松子从卸机到提离仅需50分钟。这是中国外贸蓬勃生机的一个缩影。

具体来看，今年前11个月，我国货物贸易进出口主要呈现以下几方面特点：

一般贸易、加工贸易等进出口增长。前11个月，我国一般贸易进出口25.5万亿元，同比增长3.7%，占外贸总值的64.1%。同期，加工贸易进出口7.22万亿元，同比增长3.6%，占18.1%。同时，我国以保税物流方式进出口5.64万亿元，同比增长13%。

对东盟、欧盟、美国、韩国进出口增长。前11个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为6.29万亿元，同比增长8.6%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值为5.09万亿元，同比增长1.3%。美国为我国第三大贸易伙伴，我国与美国贸易总值为4.44万亿元，同比增长4.2%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口18.74万亿元，同比增长6%。

民营企业、外资企业进出口增长。前11个月，民营企业进出口21.99万亿元，同比增长8.7%，占我国外贸总值的55.3%，比去年同期提升2个百分点；外商投资企业进出口11.67万亿元，同比增长1.1%，占我国外贸总值的29.3%。国有企业进出口6.04万亿元，同比下降0.7%。

机电产品占出口比重近六成

在外贸运行总体平稳的同时，外贸结构持续优化。具体看，机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口两位数增长。

海关总署数据显示，今年前11个月，我国出口机电产品13.7万亿元，同比增长8.4%，占我国出口总值的59.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.33万亿元，同比增长11.4%；集成电路1.03万亿元，同比增长20.3%；手机8744.5亿元，同比下降0.9%；汽车7629.7亿元，同比增长16.9%。

实践中，相关部门的一系列支持举措为机电产品扩大出口营造了条件。前不久，伊之密股份有限公司的13件伺服高精密注塑机在佛山国际贸易“单一窗口”完成线上申报后，运至深圳口岸装船出口至巴西。“我们主要出口冷室压铸机、伺服高精密注塑机、橡胶机等产品，通过广州海关获得AEO认证资质后，产品在韩国、欧盟等国家和地区享受到了较低的查验率和优先查验等通关便利。这让公司的通关成本降低了约2%。”伊之密股份有限公司关务负责人刘小蓉说。

“今年前11个月的货物贸易进出口数据，无论是从贸易伙伴看还是从贸易品结构看，都有着不错的表现。特别是自动数据处理设备、汽车等具有较高技术含量的产品出口增长强劲，既体现出近期增量政策逐步产生效果，也反映出中国经济发展质量日益提高的趋势。”北京师范大学“一带一路”学院研究员万喆对本报记者说。

外贸发展新动能不断积聚

据商务部新闻发言人何亚东介绍，2024年前三季度，我国可数字化交付的服务进出口2.13万亿元，同比增长5.3%；跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，均创历史新高。何亚东说，商务部将积极培育具有较强创新能力和国际竞争力的数字贸易领军企业，以及外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业。

海关总署综合业务司副司长林少滨说，当前，外贸新业态新模式已经成为外贸高质量发展的重要驱动力。海关针对新业态新模式的新特点，“量体裁衣”打造海关监管服务模式。海关总署近日推出进一步优化口岸营商环境、促进企业通关便利的16条措施，继续扩大跨境电商零售出口、网购保税零售进口跨关区退货试点范围，全面推广跨境电商税款担保电子化，进一步解决企业关注的跨关区退货难题，帮助企业降低税款担保成本，激发跨境电商发展活力。

“在国际形势复杂多变的情况下，近期我国先后发布了《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》《关于数字贸易改革创新发展的意见》等多项促进外贸高质量发展的有力举措。这些政策中很大一部分着眼于发展外贸新业态、培育外贸新动能，对于接下来外贸的稳中提质具有积极意义。”万喆说。

多位专家认为，随着存量政策和增量政策接续发力，促进外贸发展新动能不断积聚的有利条件增多，外贸将持续为中国经济回升向好提供有力支撑。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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