本报北京12月10日电 （记者孔德晨）记者10日从国家市场监督管理总局获悉，10月，中国企业信用指数为158.83点，企业信用水平平稳向好态势持续巩固。

具体来看，10月中国企业信用状况呈现以下特点：

全国企业信用指数分指标有升有降，整体信用水平保持平稳。10月，中国企业信用指数较9月上涨0.47点，企业信用水平小幅上升。

市场信心得到提振，区域企业信用水平稳中向好。10月，北京、安徽、江苏、浙江、陕西五个省份继续稳居信用指数排名前五，北京排名重返首位。与9月相比，各省份企业信用水平普遍呈现小幅上升趋势。

服务业信用水平提升明显，行业企业信用指数平稳回升。10月，各行业信用指数均值较9月有所提高，行业信用指数稳步回升，其中，住宿和餐饮业指数增幅最大。

国家市场监管总局有关负责人表示，总的来看，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，中国企业信用指数延续回升向好态势，企业信用状况稳中有升，企业高质量发展有序推进。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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