中国企业信用指数平稳运行
2024年12月11日05:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京12月10日电 （记者孔德晨）记者10日从国家市场监督管理总局获悉，10月，中国企业信用指数为158.83点，企业信用水平平稳向好态势持续巩固。
具体来看，10月中国企业信用状况呈现以下特点：
全国企业信用指数分指标有升有降，整体信用水平保持平稳。10月，中国企业信用指数较9月上涨0.47点，企业信用水平小幅上升。
市场信心得到提振，区域企业信用水平稳中向好。10月，北京、安徽、江苏、浙江、陕西五个省份继续稳居信用指数排名前五，北京排名重返首位。与9月相比，各省份企业信用水平普遍呈现小幅上升趋势。
服务业信用水平提升明显，行业企业信用指数平稳回升。10月，各行业信用指数均值较9月有所提高，行业信用指数稳步回升，其中，住宿和餐饮业指数增幅最大。
国家市场监管总局有关负责人表示，总的来看，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，中国企业信用指数延续回升向好态势，企业信用状况稳中有升，企业高质量发展有序推进。
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 从“稳健”转向“适度宽松”：货币政策调整传递哪些信息？
- 人民网北京12月10日电 （记者黄盛）12月9日召开的中共中央政治局会议从多个领域部署做好2025年经济工作。其中，会议指出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。…
- 评论
- 关注