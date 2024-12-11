汽车以旧换新补贴申请量突破500万份
2024年12月11日05:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月10日电 （记者王俊岭）商务部10日发布数据显示，截至12月9日24时，全国汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份，其中，报废更新超244万份，置换更新超259万份。
汽车以旧换新有序推进，政策效果加快显现。11月，国内乘用车零售242.3万辆，同比增长16.5%，增速较10月加快5.2个百分点。1至11月，乘用车零售2025.7万辆，同比增长4.7%。11月，国内新能源乘用车零售126.8万辆，同比增长50.5%，占国内乘用车零售量的比重达52.3%。1至11月，国内新能源乘用车零售959.4万辆，同比增长41.2%。
11月，全国报废汽车回收103.2万辆，同比增长141.6%。1至11月，全国报废汽车回收687.8万辆，同比增长64.6%。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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