我国建成和在建跨海桥梁约100座

本报记者 韩 鑫

图为通车在即的黄茅海跨海通道。

本报记者 雷 声摄

数据来源：交通运输部等

制图：汪哲平

通过！前不久，“中国木拱桥传统营造技艺”成功转入人类非遗代表作名录，“河上架桥、桥上建廊、桥廊一体”的独特构造，让世界惊叹中国造桥的古老智慧。

通车！12月11日，历经4年多建设，黄茅海跨海通道将正式通车。31公里的长度，让它入列国内10座最长跨海通道，也让广东珠海、江门跨海相连。

跨越千年，从越河木拱桥到跨海大通道，“中国之桥”的建造技术传承、飞跃。

如今，以港珠澳大桥、深中通道等为代表的一批跨海大桥已成为交通强国加快建设的亮丽名片，彰显着中国基础设施建设的强劲实力。

我国跨海大桥全面进入创新与超越新阶段

粤港澳大湾区，跨海大桥不断“上新”。

先跨黄茅海，再越伶仃洋，由黄茅海跨海通道、港珠澳大桥构成的“超级跨海通道”，正将粤港澳大湾区“拉直”，让江门、珠海、澳门、香港四座城市紧密相连。

这座长达百公里的“直线”，与通车不久的深中通道、正在建设的狮子洋通道等遥相呼应，共同组成跨海通道群，粤港澳大湾区“内环—中环—外环”三级通道成形。

沿着海岸线一路向北，一场跨海连接的“行动”也在长三角按下“加速键”。

2021年，浙江宁波舟山港主通道项目全线建成通车，“一桥越八岛”成就世界最长连岛高速公路；眼下，全长29.2公里的杭州湾跨海铁路桥施工正酣，建成后将成为世界最长跨海高速铁路桥；甬舟铁路金塘海底隧道开启“穿海之旅”，成为世界在建最长海底高铁隧道……一座座世界级跨海通道接连落子，助力长三角城市群加快连成一体。

飞虹道道，浓缩着我国跨海桥梁建设走过的辉煌历程。

“我国大陆跨海大桥起步于上世纪80至90年代，本世纪初进入快速发展阶段，大型跨海通道工程开始建设。”交通运输部公路局有关负责人介绍，据不完全统计，迄今我国已建成和在建跨海桥梁约100座。

放在全球尺度上丈量，这一表现更令人自豪。据了解，在约170年的世界现代跨海通道修建史中，除中国外，世界各地已建、在建和拟建的工程约120个，其中，长度超过10公里的大型通道工程占比较小。

“我国最初的跨海桥梁工程规模偏小，技术难度接近一般的跨江河桥。”交通运输部公路局有关负责人介绍，自2000年起，随着东海大桥、杭州湾跨海大桥等标志性工程相继建成，我国大型跨海大桥快速涌现，不仅结构更加多样，还初步形成了海上桥梁集群工程工业化建造能力。

2018年，以港珠澳大桥建成为标志，我国跨海桥岛隧集群工程实现了“由0到1”的突破。此后，平潭海峡公铁大桥、深中通道等跨海项目相继落成，大幅巩固和提升了我国大型跨海通道建造实力。

“从上世纪80年代至今，在经历了学习与跟进、提高与追赶两个阶段后，我国跨海大桥已全面进入创新与超越的新阶段。”交通运输部公路局有关负责人说。

基本掌握跨海大桥全链条核心技术能力

跨海大桥建在海上，这意味着，工程不仅要面对更大的桥梁跨径、更久的施工时间，还要经受高盐、高湿、强台风等恶劣环境的考验。

飞虹道道，见证着我国在桥梁建设技术上的一次次突破。

2005年5月，东海大桥全线贯通。作为我国首座外海跨海大桥，工程一举创新了海上施工测量定位、海上施工平台建造等多项技术，并带动了2500吨级以上大型浮吊等装备研制，攻克了强潮海域桥梁建设难题，开创了中国外海超长桥梁建设理论和实践先河。

10多年来，一项项创新成果、一次次技术攻关，助力中国跨海大桥不断书写“最长、最高、最大、最快”新纪录——

2010年底贯通的青岛胶州湾大桥，成为我国首座在北方地区建设的跨海大桥，为寒冷海区建设跨海桥梁提供了新方案。

2018年10月，世界级工程港珠澳大桥建成通车，通过自主攻克外海沉管安装成套技术，打造出世界最长、首例深埋海底公路沉管隧道。

在黄茅海跨海通道建设中，中交路建团队升级智能筑塔系统，实现了索塔“一爬到顶”，将每节塔柱施工周期由8天缩短至5天，大幅提升施工效率。

“目前，我国已建成一批大型跨海大桥，涵盖公路桥梁、公铁合建桥梁等多种类型，包括桥梁、隧道和桥岛隧集群工程等各种结构。”交通运输部公路局有关负责人说。

从工程规划到施工建设全链条，我国均已基本掌握核心技术，不断增强的自主建设能力，成为跨海大桥稳步跃升的有力支撑。

配备硬核装备，适应复杂环境。经过多年发展，我国已研发出一系列现代化的大型海工船舶及高精度施工装备，不仅能有效应对复杂海域环境，还能提高施工效率、确保工程质量。

汇聚着材料研发、关键工艺、施工装备等各领域的技术成果，“中国之桥”正阔步走出去：从马来西亚槟城二桥到巴拿马运河三桥，从文莱首座跨海大桥大摩拉岛大桥到马尔代夫中马友谊大桥……一座座由中国设计建造的跨海大桥，成为一张张闪亮的“国家名片”。

跨海大桥建设的“经济账”“民生账”

跨海大桥往往造价不菲，动辄百亿元甚至千亿元的巨大投资背后，是对经济社会发展的综合考量。

先算“经济账”。

首日，达12.5万车次；首周，超72万车次；首月，破300万车次……6月30日，深中通道一经开通，便车水马龙。

这座全长约24公里的跨海通道，在珠江口“A”字形交通主骨架加上关键“一横”，让广东深圳、中山两地车程从2小时缩短至30分钟。以日均通行20万人估算，深中通道开通后，每日节省的时间能创造GDP超1600万元。

一桥飞架，提速的不仅是交通，更密切了经贸往来。数据显示，深中通道开通后的首个国庆假期，中山市累计接待游客超340万人次，同比实现翻番，实现旅游收入近20亿元，同比增长超95%。

如今，在粤港澳大湾区“黄金内湾”，已经通车的港珠澳大桥、深中通道、虎门大桥、南沙大桥，以及在建的深江铁路珠江口隧道、规划中的深珠通道等10余座跨江跨海通道，不断提速区域内人流、物流、资金流，助推珠江两岸融为一体。

“随着深中通道等跨海大桥建成，大湾区城市间要素流动和产业发展关系正从过去以集聚、吸纳和转移为主，转变为以辐射、溢出和分工为主，促进区域经济更加协同、更高质量发展。”业内专家表示。

再算“民生账”。

短期看，大桥建设可有效增加就业岗位。中长期看，通过改善区域交通条件，大桥建成能促进人员、资本、技术、数据等资源流动，提高生产要素配置效率，促进群众增收致富。

翻看长三角地图，杭州湾如一道天堑，将两岸城市群截断。为了打破这一隔阂，以跨海大桥“穿针引线”，一场漫长的“缝合”之旅在长三角展开——

2008年，连接浙江嘉兴与宁波的杭州湾跨海大桥建成投用，将宁波拉入上海“两小时通勤圈”；

2009年，舟山连岛工程全线通车，让舟山一步进入上海“三小时经济圈”、杭州“两小时经济圈”；

2022年底，杭州湾跨海铁路大桥正式开工，预计2027年建成后，宁波将首次接入上海“1小时交通圈”。

密布的跨海大桥让长三角加速从“C”变成“O”。数据显示，2018年至2023年，上海与周边近沪城市之间的通勤规模增长超60%。

“随着我国经济社会持续发展，交通物流需求日益提升，跨海通道建设的重要性逐步显现。”交通运输部综合规划司有关负责人表示，下一步将按照国家重大战略发展需要，加快推动跨海峡海湾通道规划建设，对于影响大、利长远的重大工程，积极开展前期研究和科技攻关。

一方面，加强技术创新，应对复杂挑战。随着建设规模不断扩大，未来跨海大桥将走向深水、高浪、高烈度地震的新海域，要进一步加强材料、装备、技术创新，并注重环保和智能化理念，提升跨海桥梁施工效率、安全运营水平和设计寿命。

另一方面，完善标准体系，提升国际影响。目前，我国在跨海大桥建设领域的技术积累已具备国际竞争力，未来需要对相关技术进行系统化整合和标准化制定，推动“中国标准”走出去，助力企业在国际市场上参与更多跨海通道建设。

面向蔚蓝海域，“中国之桥”将不断跃出新海面、实现新跨越。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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