增值税发票数据显示

本报北京12月10日电 （记者王观）国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示：在一系列存量和增量政策带动下，我国经济持续显现回升向好态势。11月份，制造业销售收入增速较10月份提高0.3个百分点。其中，汽车、电气机械器材等装备制造业，电子通信设备、航空航天设备等高技术制造业，数字媒体设备、智能设备等数字产品制造业销售收入同比分别增长5.3%、5.1%和3.8%，特别是汽车制造业、计算机通信设备制造业、铁路船舶航空设备制造业销售收入同比分别增长9.3%、7.4%和5.6%。

受“两新”政策带动，设备投资及消费品以旧换新持续加力。11月份，全国企业采购机械设备金额同比增长4.5%。11月份，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长28.8%和74.4%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长36%和18.8%。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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