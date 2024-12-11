市场监管总局规范商家营销行为

本报北京12月10日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局近日发布《防范外卖餐饮浪费规范营销行为指引》（以下简称《指引》），进一步规范外卖商家营销行为，落实网络餐饮平台主体责任，防范外卖餐饮浪费，营造厉行节约、反对浪费的社会风尚。《指引》结合网络餐饮行业特点，紧紧围绕防范外卖餐饮浪费的重点、痛点、难点问题，从规范外卖餐饮行业的营销行为入手，将反食品浪费举措落实到业务全流程各环节。

《指引》对外卖可能引发餐饮浪费的营销行为予以引导，明确相关环节防范餐饮浪费的具体要求。鼓励外卖商家建立健全内部管理制度，减少原料、成品浪费，提升餐饮供给质量，合理设置起送价格，优化满减优惠机制，明确不得制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的直播或者音视频信息。

《指引》引导网络餐饮平台进一步优化餐品信息展示方式，完善满减凑单机制，加强对平台内经营者发布的广告内容的监测、排查，建立健全外卖餐饮浪费评价评估机制。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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