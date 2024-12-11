在世界经济舞台上，作为全球第二大经济体的中国，经济运行态势备受瞩目。

前三季度经济增速4.8%；新设外资企业数量继续增长；10月，消费增速明显回升，货物贸易较快增长，市场信心得到提振……有亮点暖意，有韧劲闯劲，在全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济成为世界版图中的一道独特风景。

中国经济在当前和未来将为世界作出哪些贡献？一个把握大势、立足优势、不惧风雨、坚定向前的中国，正在以实际行动给出答案。

（一）

中国经济在经历了一季度开局良好，二三季度压力加大后，10月以来各项经济数据回升明显。

多家外资机构给予积极评价，并分析原因主要是：9月26日中共中央政治局召开会议，相关部门推出的一揽子增量政策落地见效，特别是财政货币政策逆周期调节力度加大、促进房地产止跌回稳及提振资本市场政策加力，叠加大规模设备更新和消费品以旧换新等政策推动，中国出现诸多指标显著改善的积极迹象。

近期公布的一系列数据印证了这点：11月，中国制造业采购经理指数在景气区间上行，扩张步伐有所加快；10月，社会消费品零售总额增速比上月加快1.6个百分点，消费者信心指数连续6个月回落后首次回升，金融业和房地产业回升幅度达到或超过3个百分点……

数据的回升并不容易，释放了经济向好的暖意，为中国完成全年经济社会发展目标任务注入更多信心，也有力回击了那些唱衰中国经济的论调。

《南华早报》刊文指出，中国推出一系列经济措施后，主要在华外国投资者看到了消费支出回升、资本获取更加便利以及更深层次变革带来的机会。

中国经济向好的增长态势不仅体现在一个个数字中，更体现在车间里的机器轰鸣，市场中的热闹喧嚣，建筑工地上的热火朝天，港口里的繁忙景象。

宁波舟山港穿山港区，3700多米的岸线上，万吨巨轮靠满泊位，桥吊忙碌装卸各色集装箱。前三季度，这一港口的集装箱吞吐量同比增长8.3%。

放眼全国，从一个个细节中可以感受经济的活力与温度：在吉林、新疆等地，高涨的冰雪消费吸引世界目光；在浙江义乌国际商贸城，中外采购商络绎不绝；在陕西榆林，府谷府州机场建设如火如荼；在重庆，满载汽车零部件和日用品等货物的第10万列中欧班列上个月发车，于12月3日抵达德国杜伊斯堡……

“风景”里，有消费回暖，有产业向新，有绿色低碳，有开放合作。

横看成岭侧成峰。读懂大国经济，既要看形，更要看势，用不同镜头、从不同角度观察，会有更加立体、全面、客观的认识——

拉长时间轴看，2023年中国经济总量超126万亿元，约为2014年的2倍，2004年的近8倍。

用“显微镜”看，聚焦增量，对于中国这样规模的经济体来说，5%左右的经济增量，相当于一年增长一个中等经济体。中国经济对世界经济增长贡献率多年保持在30%左右。

用“广角镜”看，放眼全球，在世界经济增速连续放缓的背景下，三季度，美国实际国内生产总值按年率计算增长2.8%，欧元区和欧盟均同比增长0.9%，中国经济增速为4.6%，同主要经济体相比仍位居前列。

用“望远镜”看，着眼潜力，10月份，中国高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业增长；前三季度，以“新三样”为代表的绿色产业继续保持两位数高增长……一系列向好态势为经济高质量发展夯实根基。

无论从总量、增量还是质量看，中国经济都是世界经济中令人瞩目的存在。

11月15日，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上的书面演讲中指出：“中国出台了一系列重磅改革举措，将有力推动经济持续回升向好，有充足信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。”

有外媒评价称，随着中国一揽子增量政策落地显效，消费信心和企业投资意愿将逐步提升，且更多国家也将感受到这些政策带来的外溢效应。

前路并非坦途。但回顾中国经济发展历程，无论是国际金融危机，贸易保护主义，还是全球疫情冲击，中国经济都在一次次风雨洗礼中砥砺前行，以实际行动让“中国经济崩溃论”一再崩溃。

踏遍青山，历经崎岖，才能领略“中国风景”之珍贵。

（二）

“中国风景”背后的密码是什么？

中国经济的硬实力和韧实力——这是中国实现自身发展目标的底气，也是为全球经济持续注入确定性的基础。

中国独有的制度优势，成为攻坚克难稳中求进的根本保障。

今年以来，面对经济运行出现的新情况新问题，以习近平同志为核心的党中央总揽全局、沉着应对，科学决策、果断出手，及时推出一揽子增量政策，打出一套“组合拳”。

外媒称，这是近年来中国力度最大的经济调控措施，不仅应对眼前挑战，更是通过结构性调整为未来发展奠定基础。

科学的宏观调控、有效的政府治理，是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。

对于中国特色社会主义制度，英国学者马丁·雅克评价：“这一制度所具有的战略性、全局性、前瞻性和对全国资源的调动能力，是其他制度无法比拟的。”

中国突出的供给优势，成为打造全球产业链上不可替代位置的坚实支撑。

不久前举行的第二届链博会上，美国苹果公司展览牌引人注目：苹果的200家主要供应商中有超过80%在中国生产。首次现身链博会的苹果首席执行官蒂姆·库克表示：“没有中国的这些合作伙伴，我们就无法取得今天的成就。”

经济合作与发展组织发布的研究报告认为，在全球价值链各行业上下游十大关键节点中，中国主导的关键节点数量约占一半。

中国在全球产业链价值链中的角色为何如此重要？

这里拥有联合国产业分类中全部工业门类，220多种工业产品产量位居世界首位；这里拥有全球最大的高速铁路网、高速公路网，拥有世界级港口群；这里建成了全球规模最大5G独立组网网络、全球最大的光纤网络……

澳大利亚东亚论坛网站称，中国对全球价值链的价值不可估量。

中国的超大规模市场优势，成为抵御外部风险冲击的厚重基石。

1天，24小时，平均超过2.7万家企业诞生，超过8万辆汽车下线，超过350亿元商品在网上售出，超过3亿个包裹快递寄送……中国市场的魅力有目共睹。

第七届进博会上，超180家企业和机构成为“全勤生”，更高的成交额、更多的世界500强和行业龙头企业参展，折射出中国超大规模市场的吸引力。

从2012年的年产1.3万辆，到2018年年产达百万辆级，再到2024年11月14日年产量首次突破1000万辆，中国新能源汽车“跑”出的这条“加速度”弧线，正是中国大市场“量”和“质”的优势相辅相成的生动写照。

中国拥有14亿多人口，超4亿中等收入群体……国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，随着中国经济增长到如此大的规模，内需将是中国更可靠的增长来源。

中国创新驱动的活力与势头，为拓展发展新空间、开创合作新机遇增添更多可能。

不久前，礼来、辉瑞、拜耳等8家知名国际医药企业在北京新设研发或创新机构，其中，大多为跨国药企业务版图中的“北京首个”“中国首个”。

《经济学人》网站刊文称，中国作为世界研发实验室的作用日益增强，很多跨国企业在中国的研发中心已成为创新的摇篮。

这是中国特有的人才红利：研发人员总量居世界首位，具有全球门类最齐全的人才资源，中国在全球的创新力排名10年上升了18位，是创新力上升最快的经济体之一。

“从市场规模、消费能力和创新能力来看，几乎没有其他地区能够代替中国市场。”麦肯锡中国区主席倪以理认为，对企业而言，中国市场是消费市场，也是创新基地。

尽管一些外媒不时炒作所谓“在华外资撤离”“中国产业链外迁”等言论，但不少企业兜兜转转，最终还是选择中国。

中国何以能产生“搬不走的产业”？

企业投资乃长远决策，搬走一家企业简单，搬走一条产业链、乃至一个生态系统却非易事，很多东西无法复制。

“中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势”——习近平主席深刻阐释中国经济大船乘风破浪持续前行的底气。

中国贸促会最新发布的报告显示，近五成受访外资企业认为中国市场吸引力上升；近两成受访外资企业计划在华增资，环比上升2.07个百分点。

躬身入局者最能“耳聪目明”洞察市场，跨国企业真金白银的投入、充满信心的表态，就是最好的证明。

（三）

12月1日起，中国给予所有建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。

外媒称，当其他国家提高贸易壁垒时，致力于开放的中国正在免除对数十个最不发达国家的关税，显示了其致力于国际合作的决心。

世界眼中的中国故事里，“发展”是永恒主题，“机遇”是关键词汇，“共赢”是不变态度。

今日之中国，秉持开放共赢理念，正在以自身发展为世界贡献更多中国力量。

放眼海外，中国的5G技术为多国通信与移动互联网提供支撑；中国企业“走出去”投资设厂，为当地创造更多就业和税收；中国建立起高效的太阳能装备、电动汽车等生产制造体系，有效降低世界绿色低碳转型的成本……

德国权威汽车经济专家费迪南德·杜登赫费尔说：“以前德国工程师教中国人如何造车，如今在电动汽车和自动驾驶领域，中国车企给德国车企带来很多启发。”

麦肯锡全球研究院的报告认为，到2040年，通过中国和世界其他经济体的彼此融合，将有望创造22万亿至37万亿美元的经济价值，相当于全球经济总量的15%到26%。

今日之中国，正不断深化改革开放，敞开怀抱与全球共享中国机遇。

“中国将完善高水平对外开放体制机制，扩大对最不发达国家单边开放”“积极扩大自主开放，将推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放”“中方欢迎各方继续搭乘中国发展快车，同中国经济共同发展”……近期的一系列国际外交场合中，习近平主席多次宣示中国开放立场。

今年以来，中国全面取消制造业领域外资准入限制措施；首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度；允许在9地试点设立外商独资医院……加速迈向制度型开放的步履铿锵。

几个月前召开的中共二十届三中全会，提出了300多项重要改革举措，就构建高水平社会主义市场经济体制等作出系统布局。新加坡《联合早报》称，中共二十届三中全会不仅为中国经济社会自身发展注入强大动力，也将为世界发展带来更多新的机遇。

今日之中国，坚定站在历史正确的一边，不断推动普惠包容的经济全球化，为世界提供更好国际合作平台。

在大洋彼岸的秘鲁，中秘高质量共建“一带一路”重大项目——钱凯港正式投入运营，自此，中秘间单程海运时间缩短至23天。“拉美比以往任何时候都渴望贸易和发展，而中国愿同我们合作。”秘鲁前驻华大使胡安·卡洛斯·卡普纳伊表示。

同150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件；《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效；主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等国际高标准经贸规则；扩大面向全球的高标准自由贸易区网络……

中国深知，世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。

美国《巴伦周刊》网站日前发表文章称，“中国衰落不可避免”一直是西方盛行的中国叙事，但那些不看好中国的人很快就会发现自己站错了队。

去中国！而非“去中国化”——读懂中国经济“风景”，聪明的投资者会作出明智选择。

不惧风雨，迎难而上。在世界经济的坐标系里，一个迈向高质量发展、愿与世界分享机遇的中国，一定能开辟更加美好的前景。

（据新华社北京12月10日电 记者于佳欣、任军、唐诗凝）

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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