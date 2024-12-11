图①：C919国产大飞机。资料照片

图②：安徽芜湖繁昌区荻港镇，农户驾驶农机收割水稻。肖本祥摄（影像中国）

图③：俯瞰白鹤滩水电站。新华社记者 陈欣波摄

数据来源：国家发展和改革委、商务部、中国人民银行、海关总署、国家统计局、国家能源局

习近平总书记指出：“中国经济是健康、可持续的。”

今年前三季度，我国国内生产总值同比增长4.8%，经济运行总体平稳、稳中有进。

9月以来，随着一揽子增量政策持续显效，经济保持回升向好态势，支撑高质量发展的要素条件不断累积增多，有充足信心实现今年经济增长目标。

——编 者

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