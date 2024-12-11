陈东升

党的二十届三中全会《决定》提出“积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制”“积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务”。

做好养老金融大文章，助力实现老有所养、老有所为、老有所乐，保险业发挥着重要作用。泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康保险集团”）始终坚持金融工作的政治性、人民性，依托保险、资管、医养服务体系优势，持续深化养老金融实践创新，为积极应对人口老龄化贡献力量。

坚持做大做强养老三支柱。近年来，我国加快发展多层次、多支柱养老保险体系。经过多年稳定发展，我国已建成世界规模最大的基本养老保险体系。泰康保险集团旗下的泰康资产参与了基本养老保险基金投资管理，并参与了第二支柱中的企业年金和职业年金投资管理。同时，泰康保险集团积极发展商业保险年金新产品、新服务，助力养老第三支柱建设。

坚持布局养老设施建设。保险资金久期长，具有跨周期属性，是重要的“耐心资本”，与养老产业投资需求天然契合。泰康保险集团坚持发展长期资本、耐心资本，加大对养老事业和养老产业的金融支持力度，助力发展银发经济。一方面，集团累计投入近500亿元投资建设运营医养，目前泰康之家、泰康医疗、泰康拜博口腔等共同组成的“长寿社区+长寿医疗”相关布局280家，覆盖56座城市。其中，“泰康之家”已在36个城市建设43个项目，23家社区已开业运营，在住老年人超1.4万人。另一方面，泰康保险集团累计投入超170亿元，通过直投和投资基金等方式投资大健康生态企业，包括直投企业近40家，大健康股权基金项目20余个。

坚持打造高品质康养服务体系。随着经济社会发展和居民生活水平提高，百姓养老需求日益多样化，对高品质养老服务也有更多期待。长期以来，泰康保险集团积极优化健康养老服务，致力于成为高品质康养服务体系的建设者，从硬件设施、服务体系和新技术应用等方面为行业探索相关标准。近年来，依托运营高品质养老社区积累的服务经验和专业能力，泰康保险集团在一些地区探索布局网络化的社区康养中心，为附近居民提供上门医养服务，打造机构养老、社区养老和居家养老三位一体的“养联体”，形成多方位、全链条的服务体系，更好满足百姓多层次养老服务需求。

此外，泰康溢彩公益基金会聚焦养老主业，积极赋能专业养老机构和社区养老服务，加大养老从业人员培养力度，助力养老生态建设和行业创新。截至今年11月，“溢彩千家”养老机构资助项目已累计资助养老机构410家，捐赠适老康复设备近3万件，惠及8.7万名老人；“溢彩培训”建立了覆盖管理者、护理骨干、护理员的三级培训体系，累计培训养老从业人员近9万人次；“溢彩星光”累计资助28家社会组织开展社会助老服务，已为近5万人次老年人提供服务。

坚持优化养老金融产品供给。为做好养老金融大文章，保险业要在第三支柱中更好发挥主力军的作用，坚持内涵式发展、特色化经营和精细化管理，更好满足消费者多层次、多样化需求。泰康保险集团在传统寿险的“负债端”和“资产端”结构中，引入“医养康宁”的“服务端”，打造“支付+服务+投资”三端协同的新寿险模式，整合个人养老筹资、养老产业融资以及养老服务投资等金融服务，提升寿险经营质效，更有力地助力银发经济发展、支持实体经济，更好满足人们对养老和健康的多样化需求。

新时代新征程，泰康保险集团将不断提升金融保险和健康养老服务品质，努力实现公司高质量发展，做好养老金融大文章，为我国养老事业和养老产业发展贡献更多力量。

（作者为泰康保险集团董事长兼首席执行官）

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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