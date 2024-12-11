王 珂

聚焦人们的消费新需求，用好融合发展这个重要抓手，推动文化和旅游在更广范围、更高水平深度融合，让人们在旅途中充分感受山河之美、文化之美

充满江南风情的苏绣、造型精美的苗族银饰……近日，在文化和旅游部主办的第八届中国非物质文化遗产博览会上，丰富的非遗展示吸引了人们的关注。品非遗、游古建、逛老街……文化和旅游融合发展催生出一系列新产品，丰富了人们的体验，也带动形成文旅消费新热点。

党的二十届三中全会《决定》提出，“健全文化和旅游深度融合发展体制机制。”近年来，各地区各部门推动文化和旅游深度融合发展，创造更加丰富的文旅融合产品。文化和旅游部数据显示，我国传统文化类景区由2012年的2064个增加到2023年的4000余个，年均增长8%。浙江良渚遗址、四川三星堆遗址、长江国家文化公园……越来越多景区通过活化利用文化资源，丰富文化创新展示，成为旅游热门打卡地。

融合发展成为旅游供给侧结构性改革的重要抓手。戴上智能设备，来一次身临其境的沉浸式旅游；换上滑雪服，在雪道上体验驰骋的乐趣；走进乡村，亲近大自然的同时品味农家味道……各地区各部门探索“旅游+”和“+旅游”等新模式，推动工业旅游、乡村旅游、智慧旅游等多个融合产业发展，打造旅游新业态、新场景、新模式，更好满足了人们多样化、个性化的消费需求。

融合发展更好发挥旅游的综合带动作用。旅游是综合性产业，是拉动经济发展的重要动力。有测算显示，旅游业每收入1元，能带动相关产业收入4.3元。以乡村旅游为例，文化和旅游部数据显示，前三季度，全国乡村旅游接待人数为22.48亿，同比增加15.5%；接待总收入为1.32万亿元，同比增加9.8%。乡村地区丰富多彩的农耕文化、传统村落，日益成为重要的旅游观光对象。截至目前，各地建设9100余家非遗工坊，涉及1721个县域，直接吸纳27万余脱贫群众实现就业，人均年收入超过3.6万元。

融合发展让优秀传统文化得到更好传承。描稿、点蜡、染色、去蜡、刺绣……在一位贵州苗绣传承人的抖音直播间，精彩的制作工艺展示吸引了不少观众。借助短视频和直播，越来越多以前相对小众的特色文化，走进大众视野，更好弘扬了中华优秀传统文化，也给相关从业人员带来更多机会和收入。文化和旅游部数据显示，各地推动非遗与旅游深度融合发展，80%的A级旅游景区融入了各类各级非遗代表性项目。非遗丰富了旅游的文化内涵，旅游又为非遗提供更多的实践和应用场景，激发非遗的生机和活力。

文化和旅游既是拉动内需、繁荣市场、扩大就业的重要内容，也在满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着显著作用。聚焦人们的消费新需求，用好融合发展这个重要抓手，推动文化和旅游在更广范围、更高水平深度融合，打造更多人们喜闻乐见的新产品，让人们在旅途中充分感受山河之美、文化之美，释放文旅消费更大潜能。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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