国家认监委发布小微企业质量管理体系认证提升行动方案

本报记者 林丽鹂

入冬以来，新疆伊帕尔汗香料股份有限公司的总经理饶良波忙得不亦乐乎。

“近段时间是网络销售旺季，公司加紧备货生产，我们的薰衣草制品在直播间里经常卖断货。”饶良波说。

走进公司生产车间，一瓶瓶纯露、精油、香薰等产品在生产线上顺畅流转。

“过去这条生产线每天只能生产5000瓶薰衣草纯露，在进行小微企业质量管理体系认证的过程中，我们的管理更加标准化，并进行了设备改造，优化生产工艺，产能提高到每天2.2万瓶。”饶良波说。

通过小微企业质量管理体系认证提升行动，不仅生产成本下降，商品品控也更好，退货率随之下降。饶良波介绍：“2022年企业出现亏损。2023年完成小微企业质量管理体系认证后，年底扭亏为盈，利润139万元。今年上半年收入较2023年同比增加3.7%，下半年继续保持增长势头。”

近日，国家认证认可监督管理委员会发布小微企业质量管理体系认证提升行动方案，重点增强小微企业质量竞争力。新疆市场监管部门为帮扶小微企业，助力企业运用认证手段提升产品质量，提高市场竞争力。发挥质量认证这一质量基础设施作用，引导帮扶企业积极参与小微企业质量管理体系认证提升行动、“新疆品质”等产品认证活动，指导企业完善管理制度、开展对标达标、提升产品质量，不断提升产业核心竞争力。

在增品种方面。2015年以来，新疆凯瑞可食品科技有限公司先后通过质量管理体系等认证，认证范围包括灭菌乳、奶酪、发酵乳等多种产品，通过生产过程的优化和质量控制的加强，各类乳制品本地占有率从35%提升至目前的55%。

在提品质方面。伊犁伊牧欣乳业有限公司大力推进质量认证管理和创新，建立了质量技术中心，导入质量管理体系、食品安全管理体系等，乳品质量大幅提升，消费者满意度从86%提升至98%，每年节约成本300多万元。

在创品牌方面。天塞酒庄自2014年起连续10年通过有机产品认证，2023年荣获中国质量认证中心颁发的“新疆品质”认证证书，从原料分选、发酵、陈酿、灌装等各个环节严格落实质量标准，扩大了品牌的知名度和影响力。

据介绍，下一步，各地市场监管部门将开展小微企业产品和服务质量状况调查，建立帮扶台账，推动专业人员和专业技术下沉，指导企业系统化进一步提升质量管理水平，优化产品和服务供给。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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