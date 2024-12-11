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京东“春晓计划”助力商家月销量突破十万单

2024年12月11日08:22 | 来源：中国网科技
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原标题：助力产业带商家月销十万单，京东“春晓计划”派发年终大礼包

随着2024年年末临近，京东“春晓计划”特别推出年终大礼包，为第三方商家提供一系列重磅新权益，助力商家在即将到来的年货节和春节销售旺季提升业绩。

这份年终大礼包包括三项全新重磅权益，并对原有权益进行了多项升级，为商家提供了全面支持。例如，针对产业带商家的“工厂直卖”频道，力争能够帮助商家打造月销量突破十万单的爆款；“神券真7折”活动则为中小型新商家提供了专属流量福利；此外，京东还特别推出了面向新疆地区的集运补贴政策，帮助第三方商家解决偏远地区的物流难题。

商家只需关注“京东招商”微信公众号，即可快速入驻京东并享受这些专属政策，轻松把握节庆销售的机会。

助力商家年货节爆单 亿级流量赋能“工厂直卖”

首先，“工厂直卖”成为此次“春晓计划”年终大礼包的一大亮点。该频道专为产业带商家打造，通过同款商品多家商家实时竞价，价格最低者将获得展示机会，并结合全域亿级流量支持，助力商家轻松打造月销万单甚至十万单的爆款商品。商家只管供货，京东负责打爆成为一大特点。该频道上线1个月以来，已吸引超千个商家近万款商品参与竞价提报，产出超百款日均千单商品，商家运营0成本，成交转化率平均提升超30%。未来，该频道将覆盖百万工厂。

以华南产业带某3C数码商家为例，该贸易型商家有源头工厂合作资源，其11月参与“工厂直卖”活动，数据线累计销售破十万单，利润实现翻倍。

其次，“神券真7折”活动为中小新商家提供了专属流量福利。商家可轻松参与活动报名，规则简单直接，亿级流量资源扶持可让更多中小商家店铺获得加速成长。某产业带水果店铺通过“7折神券”的助力，加上独特的商品特性和价格优势，实现了流量与下单用户10倍以上增长。

此外，京东“春晓计划”年终大礼包还为第三方商家提供了针对新疆地区的集运补贴政策。在自营连续为新疆用户提供包邮且送货上门服务15年后，今年京东11.11起，京东为第三方商家补贴新疆“集运配送”中转运费，将新疆地区包邮服务范围从自营商品拓展至第三方商家商品。

这一政策真正帮助商家缓解了运营压力，每单的物流成本平均降低20元。京东某售卖图书产品的商家就享受到了这一红利，其官方旗舰店开通该服务半个月后，新疆的订单量已经同比服务开通前增长了10倍。

35门新商必修课免费学 “数据尊享包”1元包年

除了上述全新重磅权益外，京东“春晓计划”还迭代更新了一系列以往备受新商家青睐的权益，进一步增强对新入驻商家的支持力度。

例如，京东提供了35门新商必修课免费在线学习，帮助新手商家一站式掌握开店经营全流程知识。同时，新商家还可以享受最长28天流量加速、最高2倍流量提升，以及最高5800元广告红包等扶持。此外，京东持续通过商品星级、价格星级和服务星级，为坚持“好商品、好价格、好服务”三好经营方法论的商家，持续提供更多流量曝光机会，实现更高的销售潜力。

在AI数字化赋能降本增效方面，京东商家店铺运营管理平台“京麦”的智能助手当前已向全量商家开放，并增加了多项重点功能。以智能评价场景为例，AI助手能够智能生成回复内容，减轻商家经营压力。近期，京东的AIGC内容生成平台京点点还上线了AI灵感主图功能，可免费实现一键全自动设计商品场景图。京东智能设计平台“羚珑”的自动化程度也显著提升。

京东还推出了“数据尊享包”1元包年、万元大礼包免费用、爆款优质工具3折等优惠活动。其中 ，“数据尊享包”不仅助力新商家科学高效经营，更在今年以来为这一群体累计节省运营成本近30亿元。服务市场权益大礼包包含20余款爆款ISV工具和运营服务，为单个新商家节省近万元。订单工具则可帮助商家打单发货效率提升50%。

为了护航新商家运营，京东持续为新商家提供“0元试运营”政策。同时，京东将在年底推出“货源自助换绑”功能，无论是使用货源平台进行一件代发的商家，还是自主发布商品的商家，都可以更加灵活地更换供货商。

京东“春晓计划”年终大礼包的推出，助力商家在即将到来的年货节这一关键时期，能够实现销售的爆发式增长。而随着多项扶持政策的全面落地，京东第三方商家也迎来了年末冲刺的黄金机遇。

(责编：曹淼、李源)
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