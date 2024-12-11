原标题：十八项绿色低碳技术获推荐

科技日报讯 （记者李禾）12月9日，2024双碳双控绿色生产力大会在北京和天津两地召开，18项绿色低碳技术获得推荐。中国工程院院士杜祥琬在会上表示，为保障“双碳”目标的实现，必须充分发挥科技创新的支撑和引领作用，加快在能源、工业、交通等主要领域的核心技术攻关。

据介绍，18项技术涉及能源、工业、农业等领域，是经多轮优选，最后由院士专家审定的。这些技术包括铁精矿低温浮选技术、石油化工储罐油气回收技术、缓释腐殖酸复合肥生产技术、使用中低碳煤矸石生产生物土壤改良剂技术、农村污水处理高效低碳无臭技术、有机垃圾分布式处置干式厌氧发酵技术、“五位一体”智能监测与应急救援多功能无人船系统等。

加快绿色低碳技术的落地，可实现“健康”和“减排”的双赢。“比如膜技术是世界范围内公认的高端水制备技术之一，开发基于膜技术的饮用水深度处理新工艺，是破解健康水制备难题的关键动力。”中国工程院院士侯立安说，目前，他带领的团队研发了纳滤饮用水净化等膜法健康水制备技术，并实现膜的再生和再利用。在膜技术基础上，团队结合大数据综合利用，开发前瞻性“智慧水厂”，可实现水厂工艺灵活化、管理智能化、水质多级化等目标。

中国环境科学研究院减污降碳协同创新中心副主任李艳萍说，要落实“双碳”目标，绿色低碳技术研发和推广的需求大、任务重，“双碳”技术推广、投融资机制等正在不断创新。

为探索绿色低碳技术的研发和推广，在会上，中国生产力促进中心协会和中新天津生态城管委会签订框架合作协议。双方将共同推动3项获推荐绿色技术在生态城先行先试；推出“核心技术新，实践验证优，投入获大利，技术导向绿”为主旨的绿色评价体系，对新技术在推动低碳发展、成本回收等方面的效益进行评估；推动设立绿色生产力专项发展基金，发挥基金产业导向和招商引资促进作用，吸引绿色低碳领域技术研发、生产制造等项目在生态城落户。

(责编：杨曦、陈键)

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