原标题：全国首个近零碳港口智能微电网建成

科技日报连云港12月10日电 （记者金凤）记者10日从国网江苏省电力有限公司获悉，连云港港在全国率先建成投运近零碳港口智能微电网，可为我国零碳港口建设提供可复制、可推广的样本。

2024年6月，交通运输部公布第一批公路水路典型运输和设施零碳试点项目，连云港港新东方国际货柜码头有限公司近零碳码头和中哈（连云港）物流合作基地零碳货运柜枢纽（物流园区）入列。为此，国网江苏省电力有限公司联合连云港港口控股集团有限公司，在港口试点建设“多能互补”智能微电网，旨在实现货轮从进港靠泊到货物装卸运输全程近零碳排放。

此次建成的港口智能微电网集成了5.2兆瓦分布式光伏发电设备和5兆瓦新型储能设施，并根据港口应用实际分别投用了35台换电式集装箱重卡、2艘纯电动拖轮及电动正面吊、空箱堆高机等设备。此前，连云港港已先后建成16套总容量为3.62万千伏安的港口岸电系统、1座重卡换电站以及7台160千瓦直流充电桩等充换电设备，它们与发用电设备一起形成港口智能微电网整体解决方案。

国网连云港供电公司市场营销部主任李伟介绍，为保障安全运行，此次微电网共设置了自主经济运行、安全离网运行、参与需求响应、支撑电网互动等运行模式。

“各类发电、用电设备接入微电网后，清洁能源年发电量可超600万度，通过微电网灵活调度，每年可节省用电成本超300万元，节省标煤2.1万吨，减少二氧化碳排放5.6万吨。”连云港港口控股集团有限公司工程技术部总经理杨华东说。

(责编：杨曦、陈键)

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