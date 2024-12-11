原标题：我国经济企稳回升势头持续增强

科技日报北京12月10日电 （记者刘垠）国家税务总局最新增值税发票数据显示，受国家实施的一系列存量和增量政策显效的带动，我国经济持续显现回升向好态势。11月份经济运行呈现制造业生产稳步提速、现代服务业加快发展、交通物流加力发展等亮点。

11月份，制造业销售收入增速较10月份提高0.3个百分点。其中，汽车、电气机械器材等装备制造业，电子通信设备、航空航天设备等高技术制造业，数字媒体设备、智能设备等数字产品制造业销售收入同比分别增长5.3%、5.1%和3.8%。特别是汽车制造、计算机通信设备制造、铁路船舶航空设备制造等高端制造业销售收入，同比分别增长9.3%、7.4%和5.6%。

不仅是高端制造业支撑明显，高技术服务业表现也很亮眼。11月份，租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，科技推广应用等科学研究和技术服务业销售收入，同比分别增长3.3%、6.7%和11.3%，均明显高于全国企业总体水平。特别是高技术服务业销售收入同比增长8.4%，其中，电子商务服务、科技成果转化服务、数字内容及相关服务销售收入同比分别增长27.4%、22.9%和7.2%。

特别值得一提的是，受“两新”政策带动，设备投资及消费品以旧换新持续加力。11月份，全国企业采购机械设备金额同比增长4.5%。其中，制造业、信息技术服务业、电热气及水生产供应业等重点领域采购机械设备金额，同比分别增长5.1%、7.4%和15.9%。在国家鼓励、地方政府支持以及“双十一”企业让利促销等因素带动下，11月份，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长28.8%和74.4%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长36%和18.8%。

(责编：杨曦、陈键)

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