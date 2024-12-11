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全国农业种质资源普查摸清“家底”

2024年12月11日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：全国农业种质资源普查摸清“家底”

科技日报北京12月10日电 （记者马爱平）“本次全国农业种质资源普查，是新中国成立以来实施规模最大、覆盖范围最广、参与人数最多的一次全国性农业普查。其中，农作物和畜禽种质资源普查是新中国成立以来的第三次，水产养殖种质资源普查是首次开展。目前，这项普查工作已经全面完成，并取得了丰硕成果。”12月10日，在农业农村部新闻办公室举行的新闻发布会上，农业农村部种业管理司司长刘莉华表示。

“这次普查全面摸清了种质资源的家底，抢救收集保护了一批优异种质资源，为提升种业自主创新、加快种业振兴提供了重要支撑。”中国工程院院士、第三次全国农作物种质资源普查专家组组长刘旭表示。

本次普查新收集资源中，粮食作物种质资源6.3万余份，占比45.4%。“其中，水稻、小麦、玉米、大豆四大作物占比超过三成，此次收集的大豆资源最多，将近1万份，体现了我国是大豆起源国的优势。”刘旭说，同时，作为“杂粮王国”，这次收集到的谷子、高粱、绿豆、豌豆等杂粮杂豆种类多、数量大，为选育出更多更好的粮食作物新品种提供了足够的资源材料。

本次普查还挖掘发现了具有高价值的优异资源。“新收集的种质资源，或者性状优良，或者生存地生境特殊，或者历史悠久，对于培养高产优质、抗逆广适的新品种，研究作物的起源演化以及保护民族传统文化具有重要价值。”刘旭说，本次普查以来，目前已经有6238份资源应用于育种创新和产业开发，其中1889份资源用于新品种培育，3919份资源开发为知名的“土特产”，430份资源打造成地理标志产品。

我国是世界水产养殖第一大国，养殖种类繁多。本次普查首次查清了全国水产养殖种质资源底数。

“我们对312个重点种质资源进行了系统调查，对全国2780个县级区域内的种质资源开展了‘拉网式’普查，普查到的857个种质资源分为淡水鱼、海水鱼、虾蟹、贝、藻、两栖爬行、棘皮及其他类等8大种类，隶属155个科、369个属、643个物种，包括原种558个、品种209个、引进种90个。无论从种质资源数量、物种数量还是品种数量等方面，都居世界第一。”农业农村部渔业渔政管理局局长刘新中说。

本次普查也首次查清了全国水产养殖种质资源区域的分布。“普查显示，总体上我国沿海省份种质资源分布数量高于内陆省份，南方省份高于北方省份，广东、浙江、广西、福建4省区种质资源数量均超过了300个。”刘新中说。

本次普查还首次查清了全国水产养殖主体的底数。“这次普查，在全国共调查到92万家水产养殖主体，2万余家水产苗种生产主体，首次形成了反映水产养殖主体地理位置等基本信息数据，让全国养殖主体和种质资源活体保种主体第一次有了‘数字身份证’，为水产养殖监管和种质资源保护体系的建设提供了有力的决策基础。”刘新中说。

(责编：杨曦、陈键)
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