原标题：《自然》发布2024年度十大科学人物

科技日报北京12月10日电 （记者张梦然）《自然》杂志10日发布了2024年十大（Nature's 10）科学人物。年度十大科学人物是《自然》从当年一些宏大科学故事的参与者中评选出的10个人。《自然》特写部编辑布兰登·马赫表示：“今年的十大科学人物对科学界和全世界产生了不容忽视的影响。”

现代科学研究是由团队——且往往是大型团队合作完成的。然而，科研世界也充满了个人发挥重要作用的故事。《自然》年度十大科学人物正是对今年重要科学进展、事件以及其中一些关键人物和他们同事的记录。

值得注意的是，今年有两位中国科学家入选。中国人民解放军海军军医大学内科医生徐沪济，利用供体来源的基因编辑T细胞，成功治疗了致命的自身免疫性疾病，这一基于T细胞的疗法在癌症治疗中取得成功，为CAR-T治疗细胞的批量生产带来了希望。另一位入选的则是嫦娥六号任务副总设计师、中国科学院国家天文台研究员李春来。他是首位亲手接触嫦娥六号今年带回地球的月球土壤样本的科学家。

另有多位科学家因其科研成果入选。德国国家计量研究院PTB的物理学家埃克哈德·佩克（Ekkehard Peik），他记录了一个调至原子核频率时钟的首次走时，该时钟精度有望超过现有原子钟。谷歌深度思维公司研究员雷米·林（Rémi Lam），他用人工智能预测天气，提供了比传统模型更快更准的预测。美国芝加哥大学天文学家温迪·弗里德曼（Wendy Freedman），他帮助人们解答了一个长期存在的关于宇宙膨胀速度的问题。

另两位科学家在全球重要问题上作出贡献：刚果（金）国家生物医学研究所流行病学家普拉西德·姆巴拉（Placide Mbala）拉响了致命猴痘疫情警报，准确预测了猴痘病毒的传播范围会扩大；德国柏林自由大学东欧研究所研究员安娜·阿巴尔基娜（Anna Abalkina），力图根除和曝光科学出版领域的造假事件。

还有三位科学人物坚守其事业并获得认可，包括加拿大多伦多大学博士生凯特琳·哈拉斯（Kaitlin Kharas）、瑞士律师科迪莉亚·贝尔（Cordelia B？hr）和经济学家穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）。

(责编：杨曦、陈键)

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