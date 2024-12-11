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政策“组合拳”加速落地 楼市积极信号显现

人民网记者 许维娜
2024年12月11日08:40 | 来源：人民网
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“目前房贷利率有所下调，月供也调整至我们能够承受的范围。”得益于房地产政策的持续优化，首次在广东东莞置业的叶先生，在市场观察半年后，最近终于签订了购房合同。

房贷利率的下调，坚定了刚需客的购房决心，而税费减征政策“上新”，同样吸引了不少改善型购房者和打算购买二套房的客群积极入市。广东深圳一家中介门店负责人介绍，上个月门店一共成交了5套二手房，目前都在等待办理过户手续，成交情况有所好转。

“消费者购房信心稳步提振以及市场需求进一步释放的关键所在，正是政策叠加效应的显现。”受访专家表示，近期，多地结合本地区的实际情况，积极地推出了一系列新的稳楼市政策，旨在促进房地产市场朝着平稳健康的方向不断发展。

连日来，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，税务总局发布《关于降低土地增值税预征率下限的公告》，均自2024年12月1日起执行。

契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策；面积为140平方米以上的，首套住房减按1.5%的税率征收契税、二套住房减按2%的税率征收契税。

增值税方面，在有关城市取消普通住宅和非普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税，原针对北京、上海、广州、深圳4个城市个人销售已购买2年以上（含2年）非普通住房征收增值税的规定相应停止执行。

在一系列利好政策的密集推动下，不少城市11月的房地产成交热度仍在持续，无论是新建商品房成交量，还是二手房市场活跃度，相较于前几个月都有着较为明显的提升，市场展现出积极向好的态势。

地方政府也积极行动起来，助力房地产市场止跌回稳。

例如，贵州省住房和城乡建设厅等7部门联合印发了《关于进一步加力提效促进全省房地产市场止跌回稳的指导意见》（以下简称《意见》），从促进住房消费、加大金融支持、严格控制增量等5个方面，促进房地产市场止跌回稳。

记者注意到，在促进住房消费方面，《意见》通过支持商品住房“以旧换新”、落实税费优惠政策、指导各地取消普通住宅和非普通住宅标准等措施，降低居民购房成本。

“随着一揽子房地产政策推出和落实，各方对后期房地产市场持乐观态度。”国家统计局副局长盛来运表示，国家统计局近期对70个大中城市房地产开发企业和中介机构进行了月度问卷调查。结果显示，9月份表示经营乐观的新房从业人员占比较上个月提升了10个百分点，二手房提升6.5个百分点。这表明，当前信心提升效果非常明显。

在利好政策密集出台的情况下，多地房地产市场延续“金九银十”态势，正朝着止跌回稳的方向继续迈进，而这一积极态势所展现出的活力，也成了各方信心得以提振的重要支撑。

从全国范围来看，不少城市呈现出了相应的市场变化趋势。

记者从深圳市住房和建设局了解到，《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》实施满月以来，市场预期明显改善，购房者积极入市，市场交易量大幅提升，止跌回稳态势进一步巩固。据统计，10月全市新建商品住宅网签认购12361套（125.37万平方米），环比增长404.7%，同比增长307.8%。

对此，深圳市房地产中介协会有关负责人表示，自9月底以来，房地产行业迎来了一系列政策“组合拳”，政策效果开始显现，购房者信心逐步恢复，预计四季度房地产一揽子配套政策会加速落实，能进一步释放市场需求，提振市场信心，促进房地产市场平稳健康发展。

此外，据相关交易平台数据显示，11月份，上海二手房累计签约成交达到27050套，不仅是2024年目前二手房成交量最高的月份，同时也创下近44个月以来的最高单月成交量。

住房城乡建设部部长倪虹此前表示，从市场看，部分城市、项目看房量、到访量明显上升，销售量有不同程度增长，房地产的主要指标明显好转。特别是一线城市，10月份以来全线回稳。

“我们对房地产市场止跌回稳充满信心。”倪虹表示，接下来，要同心协力，狠抓落实，打好“组合拳”，推动政策效果充分显现，让人民群众能够享受政策红利。

(责编：郝帅、吕骞)
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