贾 丽

原标题：家电以旧换新如何“换”得更好

随着推动大规模设备更新和消费品以旧换新的相关政策持续发力，家电等市场消费显著升温。

从商务部最新数据来看，仅用了约4个月时间，全国家电以旧换新销售额就突破了2000亿元。而一级能效产品受到消费者欢迎，不仅销售额占比超90%，还促进了产业向“新”向“绿”发展。

家电以旧换新后劲十足，消费潜力加速释放。为了紧抓年底时间窗口冲刺，江苏、安徽、云南等地近日纷纷加大相关政策力度，扩范围、增品类。

第一轮补贴时间在2024年底即将到期，2025年补贴是否延续成为了各方关注的焦点。国家发展改革委发言人李超在国家发展改革委新闻发布会上表示，国家发展改革委将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布，持续以“两新”政策推动群众受益、企业获利、经济向好。

在笔者看来，明年家电以旧换新补贴大概率还会延续，但为了进一步惠及消费者，促进行业高质量发展，相关政策或也将迎来优化。

例如，进一步优化家电以旧换新的细则和标准，简化补贴流程、提升审核效率，确保资金快速到位，解决垫资多、回款慢等问题。

又如，加强资金链条监管，严查“先提价后打折”“虚假折扣”等违规行为，确保竞争的有序性。

事实上，补贴政策可适当降低入围门槛，让更多中小商家享受政策红利，这也有利于促进市场多元化；此外，为促进家电行业可持续发展，促进家电以旧换新政策推动行业向绿色、智能化转型的长期作用，应加固循环经济框架，构建全域资源循环网络，进一步提升再生资源效率。

家电以旧换新政策的持续发力，不仅是家电行业的一剂强心针，更是推动我国消费市场高质量发展的重要举措。站在新的起点上，各方应形成合力，为家电行业的高质量发展注入新动能。

(责编：杨曦、陈键)

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