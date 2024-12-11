人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

家电以旧换新如何“换”得更好

贾 丽
2024年12月11日08:43 | 来源：证券日报
小字号

原标题：家电以旧换新如何“换”得更好

随着推动大规模设备更新和消费品以旧换新的相关政策持续发力，家电等市场消费显著升温。

从商务部最新数据来看，仅用了约4个月时间，全国家电以旧换新销售额就突破了2000亿元。而一级能效产品受到消费者欢迎，不仅销售额占比超90%，还促进了产业向“新”向“绿”发展。

家电以旧换新后劲十足，消费潜力加速释放。为了紧抓年底时间窗口冲刺，江苏、安徽、云南等地近日纷纷加大相关政策力度，扩范围、增品类。

第一轮补贴时间在2024年底即将到期，2025年补贴是否延续成为了各方关注的焦点。国家发展改革委发言人李超在国家发展改革委新闻发布会上表示，国家发展改革委将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布，持续以“两新”政策推动群众受益、企业获利、经济向好。

在笔者看来，明年家电以旧换新补贴大概率还会延续，但为了进一步惠及消费者，促进行业高质量发展，相关政策或也将迎来优化。

例如，进一步优化家电以旧换新的细则和标准，简化补贴流程、提升审核效率，确保资金快速到位，解决垫资多、回款慢等问题。

又如，加强资金链条监管，严查“先提价后打折”“虚假折扣”等违规行为，确保竞争的有序性。

事实上，补贴政策可适当降低入围门槛，让更多中小商家享受政策红利，这也有利于促进市场多元化；此外，为促进家电行业可持续发展，促进家电以旧换新政策推动行业向绿色、智能化转型的长期作用，应加固循环经济框架，构建全域资源循环网络，进一步提升再生资源效率。

家电以旧换新政策的持续发力，不仅是家电行业的一剂强心针，更是推动我国消费市场高质量发展的重要举措。站在新的起点上，各方应形成合力，为家电行业的高质量发展注入新动能。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从“稳健”转向“适度宽松”：货币政策调整传递哪些信息？
　　人民网北京12月10日电 （记者黄盛）12月9日召开的中共中央政治局会议从多个领域部署做好2025年经济工作。其中，会议指出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。…
满足多样化出行需求 科技赋能两轮电动车行业发展
　　人民网北京12月10日电 （记者杜燕飞）近年来，得益于大力发展新型工业化的政策扶持和产业转型升级的发展需求，以及消费者环保意识的提升，两轮电动车市场需求持续扩大。 在近日雅迪科技集团举行的2025年全球零售峰会上，中国自行车协会副理事长、江苏省电动自行车协会名誉理事长陆金龙表示，行业发展要始终以用户需求为导向，为全球用户提供更为便捷、安全、环保的解决方案。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部