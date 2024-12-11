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中国中小企业发展指数连续2个月上升

2024年12月11日08:44 | 来源：证券日报
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原标题：中国中小企业发展指数连续2个月上升

本报记者 孟 珂

12月10日，中国中小企业协会发布数据显示，11月份，中小企业发展指数为89.2，较10月份上升0.2点，连续2个月上升。

中国中小企业协会常务副会长马彬表示，随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，各方面积极因素不断累积，经济运行稳中有进，进度加快。中小企业信心预期继续向好，市场需求明显回升，生产经营活动加速活跃，景气水平稳步改善，实现经济稳增长和全年目标任务的有利条件进一步巩固。

具体来看，分项指数显示，11月份，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、资金指数、效益指数继续上升，较10月份分别上升0.1点、0.5点、0.3点、0.1点和0.5点。劳动力指数由升转平。成本指数、投入指数由升转降，较10月份分别下降0.3点、0.1点。中小企业生产经营状况继续改善，景气水平向好趋势进一步巩固。

企业开工率相对平稳。对样本企业开工率调查显示，11月份，完全开工的企业占40.2%，与10月份持平；开工率在75%至100%之间的占13.5%，比10月份下降0.7个百分点；开工率在50%至75%之间的占20.2%，比10月份下降0.5个百分点；开工率小于50%的占16.7%，比10月份下降0.7个百分点；未开工的占9.5%，比10月份上升1.9个百分点。

分行业来看，11月份，工业、建筑业、交通运输业、住宿餐饮业继续上升，较10月份分别上升0.5点、0.1点、0.1点和0.1点。批发零售业、信息传输软件业指数由降转升，较10月份分别上升0.1点和0.6点。房地产业、社会服务业由升转降，较10月份分别下降0.3点和0.1点。总体上，行业运行延续回升向好态势。

分区域指数全面上升。11月份，东部、中部、西部和东北地区中小企业发展指数分别为90.0、90.0、88.2和81.6，分别较10月份上升0.1点、0.3点、0.2点和0.4点。

马彬表示，当前外部环境风险挑战仍然较大，内部周期性和结构性压力并存，经济运行回升动力仍有波动。下一步，要继续锚定扩大需求和振兴消费，加速经济循环，做好部分惠企政策到期后的接续安排，助力企业拓市场稳订单，为中小企业创造可持续的市场空间和发展机遇。

(责编：杨曦、陈键)
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