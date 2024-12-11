吴晓璐

原标题：政策定调稳住楼市股市 稳预期更稳市场

12月9日召开的中共中央政治局会议在提到做好明年经济工作时强调，“稳住楼市股市”。

此次会议在宏观政策、楼市以及股市定调上释放了更加积极的信号，提振了市场信心。12月10日，A股跳空高开。Wind数据显示，截至当日收盘，A股成交额2.23万亿元，上证指数收涨0.59%。

受访专家认为，楼市、股市与居民财富关系密切，明年房地产有望企稳，股市将持续向好，并带来正向财富效应，助力提振消费、扩大内需，推动经济回升向好。

稳定股市有三方面意义

贝莱德首席中国经济学家宋宇在接受《证券日报》记者采访时表示，会议提出“稳住楼市股市”，定调更加积极，能更加有效引导和稳定市场预期。

中国银河证券首席经济学家章俊对《证券日报》记者表示，政府愿意采取更加积极的政策手段，维护市场信心。

具体来看，股市稳定有三方面意义。首先，助力稳消费、扩内需。创金合信基金首席经济学家魏凤春在接受《证券日报》记者采访时表示，明年经济工作重点之一是稳内需，也就是稳消费。而消费由居民收入决定，稳定股市，将产生财富效应，增加投资者收入，进而促进消费。

“我国有超2亿股民，7亿基民，股市企稳有助于直接提升我国居民财富效应，财富效应提升将提振需求端尤其是居民消费能力和意愿。”中金公司研究部首席策略分析师李求索对《证券日报》记者表示。

其次，改善上市公司投融资环境，助力经济转型升级。李求索表示，稳定股市有助于改善上市公司的投融资环境，助力企业发展，企业是经济的重要组成力量，企业高质量发展有助于更好实现中国式现代化建设。

章俊表示，中国经济发展逐步转向更加注重创新和消费驱动的模式。作为资源配置的重要平台，资本市场对于促进资源优化配置、支持科技创新和实体经济发展具有重要意义。通过稳股市，能够更好发挥资本市场功能，助力经济转型升级，为经济高质量发展注入新动力。

最后，提振投资者信心。李求索表示，股市向好不仅有助于提振我国投资者信心，也将增强全球投资者的信心。

更多增量政策有望出台

9月份以来，资本市场系列政策举措落地。9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》；10月18日，股票回购增持再贷款设立，证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）启动；11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

“9月份以来，政府层面积极出台多项支持政策，从流动性、制度、企业内在价值等多维度支持资本市场稳定向好发展。”李求索表示。

市场人士认为，下一步，政府有望在提高流动性、优化资本市场监管规则、加强投资者保护等方面出台举措，稳定市场信心，推动股市健康发展。

李求索认为，我国政府可能采取更多措施吸引长期资金入市，包括引导社保基金和养老金增配权益类资产，优化外资投资环境以吸引更多国际资金流入，同时推出更多指数基金和衍生品工具，为投资者提供多样化选择，并加强与投资者的沟通，以稳定市场预期等等。

在章俊看来，首先，政府可能会继续为股市提供流动性支持，包括加大降息和降准的力度，激励长期资金特别是养老金、保险资金等机构投资者的入市。其次，优化股市监管政策，稳定投资者预期。比如加强对违法行为的打击，提高市场透明度。最后，通过进一步完善资本市场制度建设，推动企业特别是科技型企业的融资渠道拓宽，增强资本市场的吸引力。

从楼市来看，10月份以来，多项政策陆续出台，房地产市场出现了阶段性回稳。如10月17日，住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）部长倪虹在国新办新闻发布会上提出，“通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造”；11月份，住建部、财政部联合印发通知，扩大城中村改造政策支持范围。

宋宇表示，楼市企稳将使居民预期稳定，有助于促进消费。

中指研究院政策研究总监陈文静表示，一方面，前期已经出台的政策有望加快落地落实，这对于改善市场供求关系、促进市场信心修复均将产生积极作用；另一方面，更多增量政策也存在跟进预期，如北上深继续优化限制性政策、加大购房补贴等，促进房地产市场实现“止跌回稳”。

瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛表示，未来可能仍需要一段时间来调整政策设计，破除房地产去库存机制所面临的瓶颈，尤其是在降低融资成本、加强地方政府和开发商推进去库存项目的意愿等方面。

明年A股市场值得期待

在此次会议积极定调下，专家认为，明年政策持续推动有望逐步带动经济回升，市场利率将进一步下行，A股值得期待。

“股市走势主要受经济基本面和市场流动性影响，市场流动性受无风险利率和风险溢价的影响。”魏凤春表示，从经济基本面来看，我国经济正在逐步修复，不过受价格拖累的影响，企业经营仍面临压力，盈利增长处于底部。从流动性来看，目前无风险收益率持续走低，10年期国债收益率跌破1.9%。此次会议提出，超常规逆周期调节，特别是适度宽松的货币政策，未来降息概率较高，加之地方政府积极化债，国内利率将进一步下降。

李求索认为，A股市场底部时期已经过去，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。结合此次会议精神，A股“岁末年初”行情有望在政策红利下有较好表现，预期变化或将继续支持估值修复节奏，中期市场表现取决于业绩拐点确认和回升弹性，2025年重点关注估值驱动向业绩驱动的切换。

(责编：杨曦、陈键)

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