韩 昱

原标题：财政政策“更加积极”更加给力

中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。

受访专家普遍认为，财政政策基调此次调整为“更加积极”，释放出明年政策力度将明显加大的信号。

2025年赤字率有望上调

今年的《政府工作报告》明确，积极的财政政策要适度加力、提质增效。在10月初国新办举行的新闻发布会上，财政部部长蓝佛安表示，总的看，积极的财政政策实施效果明显，有力保障了国家重大战略任务的落实，促进了经济运行总体平稳、稳中有进。

“更加积极的财政政策”意味着什么？广开首席产业研究院院长兼首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事长连平告诉《证券日报》记者，“更加积极的财政政策”提法较为少见，当前我国经济运行总体平稳、稳中有进，但内需不足问题仍可能持续，且明年经济运行将面临更大的外部冲击。2025年要实施“更加积极的财政政策”，就是要采取比2024年更大力度的政策措施以加快经济企稳回升。

那么，2025年更加积极的财政政策预计有哪些具体体现？受访专家普遍预计，明年的赤字率或将上调。

2024年，我国安排财政赤字4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元。民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时表示，预计明年赤字率上调至3.8%左右，赤字规模比今年增加1万亿元左右，增加部分继续全部由中央财政承担，并通过转移支付方式安排给地方使用，地方赤字规模与上年持平。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，2025年目标财政赤字率会从2024年的3.0%上调至4.0%左右，赤字将主要由中央财政承担。

连平认为，2025年赤字率或在4%至4.5%之间，赤字规模5.5万亿元以上。广义赤字率升至10%以上，以释放政策加力信号、稳定预期、增强信心；同时也将优化支出结构，加大对产业基础再造与制造业技术改造、科技创新、乡村全面振兴、新型城镇化、基本民生等领域的财政支持力度。

超长期特别国债规模或提高

专项债券和超长期特别国债也将是2025年更加积极的财政政策发力的两大抓手。

从专项债券看，今年我国新增地方政府专项债务限额3.9万亿元，比上年增加1000亿元。

温彬认为，2025年新增专项债券额度预计增加至5万亿元，保障基建项目新增资金需求的同时，也用于置换存量隐性债务、回收闲置存量土地、收购存量商品房用作保障性住房等。

而从超长期特别国债角度看，今年我国发行了1万亿元超长期特别国债。

王青预计，明年超长期特别国债还会继续发行，发行规模或从今年的1万亿元提高到1.5万亿元至2万亿元，除继续支持“两重”外，对“两新”的支持力度也会加大。这将对2025年扩投资、促消费形成强有力的支撑。

温彬认为，2025年特别国债发行规模预计约为2万亿元，其中用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设的超长期特别国债规模可能继续按1万亿元安排，用于支持国有大型商业银行补充核心一级资本的特别国债规模或为1万亿元。

连平认为，2025年我国有望发行2万亿元超长期特别国债，一部分将继续用于支持“两重”建设和“两新”工作，保障重大项目投资资金，推动大规模设备更新、提升生产效率与先进产能比重，加快培育发展新质生产力，也将有效促进消费增长。另一部分则可能用于支持新型城镇化建设，加快农业转移人口市民化，完善社保、水电煤设施更新改造、普惠便捷公共服务等配套政策。

(责编：杨曦、陈键)

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