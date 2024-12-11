董碧娟

原标题：诚信纳税企业数量稳步增长

全国纳税信用年度评价结果显示，2024年全国守信纳税人达4127万户，比2023年增加378万户，其中纳税信用最高等级A级纳税人数量近335万户，比去年增加45.6万户，诚信纳税企业数量稳步增长。

“我们连续五年纳税信用等级为A级，在与客户商谈业务时获得了更多信任与认可。”中粮可口可乐饮料（四川）有限公司财务负责人翟娟认为，依法诚信经营、合规纳税对维护公平竞争环境和促进行业健康发展有着重要作用。通过涉税违法违规行为获取短期利益，不仅损害国家财政收入，还会破坏市场秩序、阻碍创新和技术进步。

如今，税务专岗已成为不少大中型企业的“标配”，有的企业还设置了税务副总裁等岗位，统筹管理企业各项涉税事宜，避免出现涉税违法违规行为。还有的大型企业会细化分工，设置转让定价经理、税务合规经理、国际税务经理、关税经理等职位，提高税务团队的专业程度。

为提高企业税务工作效率和质量，及时发现并有效应对潜在税务风险，不少企业借助信息化手段探索开展税务管理数字化转型。中核集团江苏核电有限公司去年9月上线了智慧管理系统，具体包括发票管理、智能缴税、风险防控和纳税分析四个模块。以发票管理模块为基础，智能缴税模块围绕“税基获取、税费计提、税费申报、税费扣缴、资料归档”5个核心环节，有效提升了税费管理科学化、精准化。

早在2009年，国家税务总局就发布了《大企业税务风险管理指引（试行）》，引导大企业合理控制税务风险，防范税务违法行为，依法履行纳税义务，指导大企业和税务机关开展税收风险管理。方太集团就根据这份指引，制定了《方太税务风险指引》，对基础税务管理、关联交易和税收优惠等10个方面的税务风险控制作了明确规定，并将税务风险控制节点嵌入业务流程中，从业务端开始防范税务风险。

近期，国家税务总局发布了《“走出去”税收指引》（2024年修订版），是继2017年首次发布以来的第三次修订，将涉税服务事项由原来的99个扩充至120个，并更新了2021年—2024年生效的税收政策文件及税收协定有关内容，帮助企业更好适应国内外税收环境新变化，做好税务合规管理。

各地税务部门也在引导和监督企业依法合规开展税务管理方面进行积极探索。比如，浙江发布了《浙江省企业涉税事项合规管理专项指引（试行）》，对企业涉税事项的合规管理制度、运行保障、高风险事项管控等内容进行了详细规定。在四川，成都税务部门通过天府中央法务区税收法律服务中心，为企业提供高层级税收法律服务，并借助商会、协会等力量引导企业完善合规管理体系，提高企业治理水平和竞争力。

(责编：杨曦、陈键)

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