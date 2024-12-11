刘 慧

原标题：确保国内稻谷市场平稳运行

稻谷是我国重要的口粮之一，产量占全年粮食产量近三成。当前新季中晚稻全面上市，如何确保稻谷市场平稳运行，保护农民种植稻谷积极性？记者对此进行了采访。

江西崇仁县航埠镇古塘村种粮大户吴志泉今年种了1000多亩水稻，平均亩产1400斤至1500斤，一斤湿稻价格0.9元多，比去年低0.2元。受益于今年国家继续在主产区实行稻谷最低收购价政策，发放稻谷生产者补贴、育秧插秧补贴等各种补贴，合计每亩补贴100多元，他还参与政策性农业保险，能够确保种植稻谷不亏本。

广东华南粮食交易中心粮食经济研究员郑文慧表示，今年稻谷价格走势出现分化。一方面，今年中晚稻主产区受天气影响导致各地稻谷品质差异较大，个别地区稻谷质量较去年有一定程度下降，加工厂不太青睐。另一方面，由于去年普通稻质量好、价格高，优质稻和普通稻价差不明显，今年普通稻种植面积大增，优质稻粮源反而紧俏，价格较为坚挺，更具抗跌性，优质优价特征明显，后市仍具备一定走强的空间。

郑文慧表示，从长期消费趋势看，普通中晚籼稻表现可能不如早稻坚挺。稻谷销售“早强晚弱”的背后，折射出居民口粮消费结构的变化。随着人们消费习惯和饮食结构不断调整，米饭的需求稳中下降，而粉用米需求则随着旅游餐饮业的复苏得到提振，“嗦粉文化流行”，以米饭为主要需求的中晚籼稻行情趋弱，而以粉用米需求为主的早稻走势较为坚挺，尤其是适销对路的圆粒稻因其轮换性价比优势凸显，购销相对活跃，较受收储单位青睐。

为了稳定市场预期，保护农民种稻积极性，今年国家继续在稻谷主产区执行最低收购价政策。中储粮集团公司有关负责人表示，目前已在河南、江苏、黑龙江、安徽四省符合条件的地区启动中晚稻最低收购价收购预案。

黑龙江粮食产量大，售粮压力大。截至11月24日，中储粮黑龙江分公司已公布2批收储资格库点共137家，后续还将及时动态调整优化库点布局并陆续向社会公布，方便农民就近就便售粮，做到敞开收购、应收尽收，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线，全力保障最低收购价中晚稻收购工作平稳有序开展。截至目前，中储粮河南分公司在河南信阳、南阳地区布设60个收储库点，仓容超历年收购量最大值，单日入库能力超4万吨，收购整体平稳有序。“我们在10月24日启动稻谷最低收购价收购，目前信阳地区已经开放55个收储库点，为稳定当地稻谷价格起到积极作用。”中央储备粮潢川直属库有限公司副总经理凌波说。

国家粮油信息中心高级经济师胡文忠表示，政策托底作用得到有效发挥，稻谷市场价格逐步企稳。同时，各地引导和鼓励储备企业研判形势，抓住当前中晚稻粮源充足、价格相对较低的契机，加大储备轮换收购力度。市场化收购仍然是收购的主导力量。今年秋粮旺季收购开始以来，各地坚持市场化理念，持续强化仓容、资金、运力等保障，为企业入市收购创造了良好的条件。同时，深化产销合作，举办粮食交易大会、洽谈会等各类产销合作活动，为各类主体售粮、收粮提供平台；引导各类主体积极入市、有序购销，增强市场购销活力。

国内大米价格是否会受到全球大米价格下降影响呢？胡文忠表示，2024年9月以来，印度逐步放宽已维持近两年的大米出口限制措施，取消了大米最低出口价格，降低了出口关税，全球大米出口供应显著增加，全球米价显著下跌，但对国内大米市场价格影响有限、可控。一是我国大米市场对国际市场的依赖度很低，受外围市场变化影响很小，近5年进口大米均值为385万吨，折稻谷550万吨，占国内稻谷消费总量的比重均值不到3%。二是国内稻米市场有政策调控支撑，可以通过发挥储备粮吞吐调节作用，有效降低国际大米市场干扰。通过稻谷最低收购价收购稳定市场预期，为农民种粮收益提供托底保障。三是我国大米进口来源地分散，且主要进口来源国频繁变动，能灵活应对印度大米出口政策变化带来的市场波动。

胡文忠表示，当前国际大米市场价格尚未稳定，部分国家进口大米完税成本仍然高于国内相近品质大米的价格。在国际大米价格不断回落之下，进口大米比价优势将再度确立，后期贸易商可能会根据国际大米市场价格波动情况适时安排进口，但数量有限。

(责编：杨曦、陈键)

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