人民网北京12月11日电（记者杜燕飞）作为经济减震器和社会稳定器，保险业在服务经济社会发展方面发挥着重要作用。日前，在2024年度中国保险鼎峰50人论坛上，与会嘉宾表示，在数字化时代，保险业高质量发展必须适应数字化浪潮。要以科技提升保险业服务民生保障水平，做好养老金融大文章。

近期发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》明确，到2029年，初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服务持续改善、资产配置稳健均衡、偿付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。

中国经济传媒协会会长赵健表示，目前保险业数字化转型主要表现在IT基础能力建设、风险防控、数字化服务、数字化营销、数字化运营等五大核心赛道。建议保险行业多开展技术类创新，挖掘标杆和案例，保险机构也可围绕保险消费者高度关注的热点，进行科技创新攻关。

对于科技如何赋能普惠型保险创新发展，对外经济贸易大学创新与风险管理研究中心副主任龙格表示，国家医保局提出要健全“1+3+N”多层次医疗保障体系，“1”就是国家医保数据。如果把医保和卫健数据共享到商业保险领域，精算团队、大数据团队可以联合起来开发定制产品，对未来发展做更多的预期分析，以及健康管理、疾病谱的分析。

“商业保险或为医保带来发展新增量。监管部门也出台多项政策，支持商业健康险发展。”众惠财产相互保险社董事长李静表示，从行业趋势上看，做好养老金融大文章，释放出鼓励普惠式健康保险发展的信号，相互保险作为普惠保险的代表，可以填补社保与商业保险之间的空白。

值得一提的是，近年来，布局康养生态圈逐渐成为险企转型升级的重要抓手，“保险+医康养”赛道愈加火热。

北京工商大学中国养老金融研究院院长刘云龙表示，保险业与医康养产业的融合是三位一体的，“养”起于 2004年企业年金的发展，专业养老险公司应运而生；健康、医疗方面，国家医保局正在推动医保平台数据赋能商业健康保险发展；保险业除了深度参与养老保险第三支柱建设外，有关部门出台政策鼓励险资发挥长效资金作用，培育耐心资本，为行业布局养老生态创造空间。

(责编：郝帅、吕骞)

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