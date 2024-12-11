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业界：科技提升保险保障能力 做好养老金融大文章

2024年12月11日08:47 | 来源：人民网
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人民网北京12月11日电（记者杜燕飞）作为经济减震器和社会稳定器保险业服务经济社会发展方面发挥着重要作用日前，在2024年度中国保险鼎峰50人论坛上，与会嘉宾表示，在数字化时代保险业高质量发展必须适应数字化浪潮。要以科技提升保险业服务民生保障水平，做好养老金融大文章。

近期发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》明确，2029年，初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服务持续改善、资产配置稳健均衡、偿付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。

中国经济传媒协会会长赵健表示，目前保险业数字化转型主要表现在IT基础能力建设、风险防控、数字化服务、数字化营销、数字化运营五大核心赛道。建议保险行业多开展技术类创新，挖掘标杆和案例，保险机构也可围绕保险消费者高度关注的热点，进行科技创新攻关。

对于科技如何赋能普惠型保险创新发展，对外经济贸易大学创新与风险管理研究中心副主任龙格表示国家保局提出要健全“1+3+N”多层次医疗保障体系，“1”就是国家医保数据。如果把保和卫健数据共享到商业保险领域，精算团队、大数据团队可以联合起来开发定制产品，对未来发展做更多的预期分析，以及健康管理、疾病谱的分析。

“商业保险或为医保带来发展新增量。监管部门也出台多项政策，支持商业健康险发展。”众惠财产相互保险社董事长李静表示，从行业趋势上看，做好养老金融大文章，释放出鼓励普惠式健康保险发展的信号，相互保险作为普惠保险的代表，可以填补社保与商业保险之间的空白。

值得一提的是，近年来，布局康养生态圈逐渐成为险企转型升级的重要抓手，“保险+医康养”赛道愈加火热。

北京工商大学中国养老金融研究院院长刘云龙表示，保险业与医康养产业的融合是三位一体的，“养”起于 2004年企业年金的发展，专业养老险公司应运而生；健康、医疗方面，国家保局正在推动医保平台数据赋能商业健康保险发展；保险业除了深度参与养老保险第三支柱建设外，有关部门出台政策鼓励险资发挥长效资金作用，培育耐心资本，为行业布局养老生态创造空间。

(责编：郝帅、吕骞)
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