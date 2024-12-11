人民网北京12月11日电 （记者李栋）2023年长江干流、鄱阳湖、洞庭湖水生生物完整性指数相比于2018年提升了2个等级；赤水河完整性指数已经恢复到“良”的等级……近日，在农业农村部召开的长江水生生物资源保护工作会议上，相关负责人表示，近年来，沿江各地、各部门坚定推进长江十年禁渔、系统实施保护修复措施，长江水生生物保护工作取得积极成效。

监测显示，2023年，长江干流监测点位单位资源量均值达到了2.1千克，长江流域监测到土著鱼类227种、国家重点保护水生野生动物14种，分别比2022年增加了16.7%、34种、3种。2022年，长江江豚种群数量达到1249头，比2017年增加237头，实现了止跌回升。

长江水生生物保护对长江生态安全具有重要保障作用，对渔业绿色高质量发展具有重要支撑作用。上述负责人介绍，长江水生生物保护工作呈现保护意识不断增强、鱼类资源量得到较快恢复、水生生物多样性有所提升、栖息地修复工作稳步推进等特点。

业内专家表示，长江水生生物保护是一项系统工程，保护成效初显，但不能放松懈怠，须保持定力、久久为功。多部门联合印发的《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》对全面实施十年禁渔提出了具体目标和要求。一方面，要不断巩固提升退捕渔民就业质量，确保退得出、稳得住、能致富。另一方面，要加强执法能力建设，加大对非法捕鱼的打击整治力度，斩断非法产业链条。

“下一步，农业农村部门将加强珍稀濒危物种的保护，推动落实中华鲟、长江鲟、长江江豚等旗舰物种拯救行动计划；会同有关部门推动在水生生物重要栖息地实施一批保护和修复工程，推动各地抓紧谋划实施本行政区域内的河湖水系连通修复方案，推进重要栖息地的保护修复；科学实施增殖放流，优化放流种类结构、规范民间放生行为、加强放流效果的评估，不断推进长江水生生物保护工作取得新的成效。”农业农村部相关负责人说。

(责编：郝帅、吕骞)

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