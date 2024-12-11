人民网记者 王绍绍

今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作全面展开，各地结合自身情况纷纷出台相关利好政策，不仅有利于居民生活品质进一步提高，更进一步培育了新的经济点。

国家统计局最新数据显示，2024年11月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。1—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。

此前，国家发展改革委相关负责人介绍，设备更新政策聚焦工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等7个重点领域，1500亿元超长期特别国债资金直接安排到项目，同时在能耗、污染物排放等方面发布112项标准，有力推动传统产业转型升级。

宁夏创新建立“你需我供，一点即成”设备供应超市，推动银行设立“设备更新改造专项贷”、降低贷款利率、优化贷款程序；江西省淘汰一批落后低效、超期服役老旧设备，补齐一批生活垃圾分类处理设施、水污染治理等环境基础设施短板，推动一批老旧营运船舶、住宅老旧电梯更新改造；山东省实施高水平工业技改工程、多领域装备更新工程、消费品以旧换新工程、高品质供给升级工程、高效能循环利用工程、全方位标准提升工程等“六大工程”。

“工业既是各类设备的供给方，也是设备的需求方，推动工业领域大规模设备更新有利于促进技术进步、拉动有效投资、提升发展质效，是促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的重要举措，对推进新型工业化、建设现代化产业体系具有重要意义，有助于加快形成新质生产力。”中国信息通信研究院院长余晓晖说。

“以旧换新补贴领取处”“以旧换新上门服务”“一键换新新家电”……这是北京某线下家电卖场随处可见的宣传语，随着“两新”政策持续发力，从实体经济到线上购物平台，从传统家电到智能家电，从高耗能家电到绿色节能家电，以旧换新不仅为消费者带来更加多元的消费选择，也加速消费者生活“焕”新，提升居民生活品质。

家电以旧换新进一步促进市场发展起，成为经济新增长点。数据显示，在消费品以旧换新政策带动下，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额近期增长显著。

与此同时，汽车市场也欣欣向荣。商务部数据显示，全国电动自行车收旧与换新均突破50万辆。截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。

“我们考虑卖掉家里的旧油车，申请后拿到以旧换新9000元的补贴，换一辆新能源汽车。”北京市民史先生表示，正是这些汽车以旧换新政策优惠提前了他购车的计划。

中国汽车流通协会副会长王都表示，预计“以旧换新”政策可以拉动全年乘用车市场超160万辆的增量，今年乘用车市场零售量有望增长超过5%。

国家发展改革委相关负责人表示，消费品以旧换新包括了汽车、家电、家居等3大类重点产品，我们将推动各地用好1500亿元超长期特别国债资金，实实在在地支持消费者对更优质、更智能、更环保产品的需求。

消费品“以旧换新”，一手拉动消费，一手拉动投资，既惠民生又利企业。国家发展改革委负责人表示，“两新”政策从供需两端协同发力，一方面，支持企业通过“更新”增强产品迭代升级能力、更好满足消费需求，同时，也支持居民通过“换新”增加消费、带动企业投资扩产，从而推动投资消费相互促进的良性循环。

(责编：郝帅、吕骞)

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