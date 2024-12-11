人民网北京11月12日电 （记者王震）海关总署10日发布数据显示，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%。其中，集成电路出口达1.03万亿元，突破万亿元大关，同比增长20.3%。

数据显示，前11个月，我国机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件 、集成电路和汽车出口两位数增长。具体来看，前11个月，我国出口机电产品13.7万亿元，增长8.4%，占我出口总值的59.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件 1.33万亿元，增长11.4%；集成电路1.03万亿元，增长20.3%；手机8744.5亿元，下降0.9%；汽车7629.7亿元，增长16.9%。同期，出口劳密产品3.84万亿元，增长3.2%，占16.7%。其中，服装及衣着附件1.03万亿元，增长0.9%；纺织品9159.6亿元，增长6%；塑料制品6810.9亿元，增长6.9%。出口农产品6573.4亿元，增长4.6%。

(责编：王震、吕骞)

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