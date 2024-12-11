人民网北京12月11日电 （记者赵竹青）记者从中国工程院获悉，由国家产业基础专家委员会和中国工程院战略咨询中心联合编著的《产业基础年度发展报告（2022-2023）》10日正式发布，从行业、地方、国内、国际四个方面详尽阐述了我国产业基础领域在过去一年的显著成就及面临的挑战与机遇。

报告指出，自2014年以来，“工业基础”概念已从理论转化为全社会共识，成为制造业高质量发展的重要支柱。我国产业基础领域主营业务收入从2020年的9.4万亿元增长到2023年的12.83万亿元，占制造业总体规模的9.63%。我国基础领域在产品质量和稳定性上取得显著提升，产学研用创新联合体更加紧密，推动了新材料、新工艺、新技术的快速发展。

报告表示，未来5到10年，我国产业基础高级化要从基础产品和技术突破向能力建设转变，着力打造正向设计能力、生产制造能力、检测检验能力、质量控制能力、用户需求理解能力、人才梯队能力等六大基础能力，为推进新型工业化、保障经济稳中有进提供坚实支撑。

(责编：赵竹青、吕骞)

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