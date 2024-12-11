12月8日，第三届中国保险养老融合与发展论坛在山东济南召开。本论坛以“看见向新力”作为主题，旨在通过一个开放、跨界、融合的平台，汇聚政府、研究机构、企业等多方力量，深刻解析家庭养老新需求，激发服务新供给和新活力，共谱行业发展新篇章。

大家人寿党委副书记、副总经理兼财务负责人叶非在论坛上表示，保险行业与养老行业协同发展，是两个行业的“双向奔赴”。大家人寿亦积极通过“险养协同”的服务模式，为客户提供多元化养老解决方案。叶非还强调，保险是强监管的行业，在专业、高效、严格的监管环境下，保险公司的运营更加稳健，也更有可能成为值得信赖的养老服务长期投资者和值得托付的养老服务供应商。

“在客户有需求、社会有要求、政府有政策支持的宏观趋势下，保险行业和养老行业积极响应号召，实现了双向奔赴。”叶非表示，在协同效应方面，保险业能够为客户提供跨生命周期的养老金统筹规划，对接专业养老机构为客户提供医疗、康复、护理等养老服务；在经济效益方面，保险业可通过险养协同重塑产品、销售渠道及销售模式，助推保险业高质量发展。

大家保险积极承担社会责任，以服务型养老作为战略突破口，持续探索构建“保险+养老”生态。叶非介绍，截至2024年11月，大家保险“保险+养老”生态已服务近23万名客户，2024年养老社区已接待体验客户超4万人，尤其是城心医养品牌在市场中形成了好口碑。

面向未来，叶非表示，大家人寿力争在2030年末全面建成“保险保障+养老服务”体系，在产品端通过全方位的保险保障产品，满足客户健康管理、长寿富足、健康无忧和传承有道的养老金融需求；在支付端通过“大额保单+入住权益+服务直付”，实现支付和服务端的融合连通，为书写养老金融大文章贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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