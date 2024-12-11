2024年《电信评论（Telecom Review）》领袖峰会12月10~11日在迪拜召开，产业链上下游的先行者们齐聚一堂，共同点亮全球首个5G-A区域。

2024年是公认的5G-A商用元年，随着6月份首版本标准3GPP R18的正式冻结，各国政府和产业链各方正积极投资这项前沿技术以开创一个新的时代，目前已有超过60家运营商及产业合作伙伴宣布推出5G-A商用计划。GSMA研究显示，有超过50%的运营商将在标准发布后的一年内部署5G-A，到2027年5G-A将成为主流无线技术。

峰会首日，以“全球首个5G-A区域启航（World First 5G-Advanced Region Sets Sail）”为主题的专题研讨活动登场，GSMA、阿联酋电信和数字政府监管局（TDRA）、阿联酋du、阿联酋e&、卡塔尔沃达丰、阿曼沃达丰、卡塔尔Ooredoo、华为、爱立信、诺基亚等权威行业组织、监管部门和领先运营商、设备商的专家代表们分享了5G-A的创新成果、落地进展，探讨了中东5G-A发展方向，并宣布5G-A时代在中东的全面开启。

中东地区在5G-A上布局早、发展快、投入坚决，早在去年的领袖峰会期间就已宣告率先迈向5G-A时代，过去一年中更通过一系列里程碑的达成，成功地引领全球5G“下半场”的到来。

比如阿联酋du于最近成立了创新中心，以探索5G-A时代的商业机会，包括FWA、XR和B2B应用等。为助力5G-A全国商用计划，du已达成多个5G-A网络里程碑，如成功提升了70%以上的上行性能，利用TDD Massive MIMO技术完成基站大规模3CC部署，并利用LampSite X数字化解决方案成功部署了中东首个于3CC室内网络。而阿联酋e&通过极简架构成功实现高低频多载波聚合，利用先进硬件和MU-MIMO等创新算法，在GITEX Global 2024前夕宣布实现了高达62Gbps的5G-A聚合速率。此外，低延迟、低丢包和可扩展吞吐量（L4S）的时间关键型通信技术的引入是其5G-A发展历程中的重要一步。

再比如阿曼Ooredoo通过成功完成5G-A测试而跻身电信创新最前沿，为阿曼实现“超联接”铺平了道路。今年，Ooredoo实现了4.6Gbps以上的单用户峰值速率，刷新了网速最高纪录。卡塔尔沃达丰通过5G-A高频段网络测试，利用毫米波频段、Massive MIMO、波束赋形和高级调制技术等先进技术，成功实现了超过10Gbps的峰值速率。

5G-A作为5G的加强型版本，实现了无线能力的增强和联接的扩展，并为各类客户群带来了全新服务。依托5G-A网络的新特性，视频通话、流媒体、数字人、AI助手等差异化联接场景有望实现快速增长，从而为运营商开辟转型增长的新“蓝海”、提供更多创收机会。而从更宏观视角来看，缩小“数字鸿沟”需要增强网络带宽和覆盖，5G-A恰能满足这些需求；同时，相比前代网络，5G-A更加绿色节能，能够有效加快碳减排步伐。

在以往领袖峰会成功举办的基础上，今年的领袖峰会因中东5G-A商用第一年的卓越成就而备受瞩目。而中东运营商的5G-A成功实践也将藉此得到更广泛的传播，以进一步坚定产业界的信心并提供宝贵借鉴，牵引新一波5G-A全球发展高潮。（来源：人民邮电报）

(责编：董童、李源)

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