人民网北京12月11日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，为保障“三北”等重点生态工程建设林草种苗供应，引导广大林草种苗生产经营者合理安排生产，国家林草局林场种苗司会同草原司，组织北京林业大学、国家林草局草原研究中心编制的《2025年度全国苗木供需分析报告》《2025年度全国草种供需分析报告》，近日正式发布。

苗木供需分析报告指出，当前，林草工作正处于提质量上水平的关键时期，对苗木需求的数量，特别是对树种、品种及规格要求越来越高。三北地区以打好“三北”工程攻坚战三大标志性战役为重点，坚持以水定绿、适地适树、乔灌草一体，全力增绿扩绿，对耐干旱、耐盐碱、耐瘠薄树种苗木特别是灌木树种苗木的需求将持续增加。南方地区以落实集体林权制度改革为抓手，努力提升森林质量和碳汇能力，对珍贵树种、彩化树种苗木的需求将持续走高。与此同时，全国对中小规格园林绿化树种苗木及常规造林树种苗木需求将大幅减少。预计2025年全国苗木需求量将稳中有降，需求量约为86亿株，较2023年下降5%左右。据统计，2023年全国育苗面积1485万亩，可出圃苗木240亿株，全国苗木供应总体充足，但苗木供应总量过剩、结构性供给不足的问题依然存在。

草种供需分析报告指出，随着推动饲草产业高质量发展意见的实施，以及草原生态保护修复、“三北”工程、国土绿化等生态工程的持续推进，对各类草种的需求将持续增长，预计2025年，草种需求量约为16万—18万吨。截至2024年10月，全国草种主要生产区种子收获面积约57.64万亩，种子总产量约1.92万吨；预计2025年草种收获面积将增加到80万亩，草种产量有望达到3万吨左右（不包含饲用燕麦种子产量），草种自给率将有所提升。

(责编：杨曦、吕骞)

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