人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

邮储银行举办数字金融大会暨手机银行10.0发布会

2024年12月11日14:21 | 来源：人民网
小字号

12月10日，中国邮政储蓄银行以“书写数字邮储@i时代”为主题，召开数字金融大会暨手机银行10.0发布会，发布了包括大模型、手机银行10.0、企业架构白皮书、数据资产白皮书四项数字金融成果，展示了邮储银行数字金融的探索与实践。

此次大会通过AI签到墙、手机银行、线上展厅和陪伴数字员工互动大屏等数字化线上线下互动方式，提升现场体验趣味性。此外，客户可远程观看线上虚拟展厅，展厅围绕基础建设、经营管理、服务运营、产品业务、生态场景、风险防控六大数字化重点领域展示邮储银行近30项数字金融成果。

发布会上，邮储银行手机银行10.0版本全新亮相，手机银行10.0版本以工匠精神打磨“管家式”的综合化服务，让服务“有用、有效、有情、有趣、有底”：个性匹配、专业便捷的“有用”；专属服务、暖心互动的“有效”；贴心相伴、全程相随的“有情”；创意生动、元气满满的“有趣”；筑牢防线、安全可靠的“有底”。手机银行10.0进一步提升客户保障能力和风险对抗能力，建成“规则+模型”双引擎的智能化风险防控体系；创新客户身份验证方式，综合运用多种认证方式和交易策略，搭建7*24小时非柜面身份核验体系，保护客户资金安全。

此次大会发布的《中国邮政储蓄银行企业架构白皮书（2024版）》，以五大企业架构领域为重点，展现了邮储银行金融科技规划能力、实施能力和整合能力，通过架构建设的全面总结和展望，进一步明确邮储银行“十四五”IT规划收官阶段建设方向。

为构建全面高效的数据资产管理体系，围绕数据战略顶层设计，提升数据资产服务质效，推动由“数据助推”到“数据驱动”的数智化转型，邮储银行发布《中国邮政储蓄银行数据资产白皮书（2024年版）》。此版白皮书是自2022年以来邮储银行发布的第三版以数据资产为主题的白皮书。

围绕“治理即服务、数据即价值、可见即可得”的目标，邮储银行构建了具有自身特色的数据资产管理体系。该体系覆盖了“数据资产溯源、数据资产治理、数据资产运营、数据资产服务、数据价值创造”5大方面，是邮储银行全行数据资产管理的统一指导。

以数据资产管理体系为方法指引，邮储银行在数据资产管理领域持续深耕发力，聚焦人工智能、大模型等新技术在数据资产领域的应用，强化数据安全与数据治理智能化能力支撑，创新数据服务模式与组织人才机制，全方位推动发挥数据价值，在产品创新、运营支撑、风险防控等环节赋能发力，着力打造“数据+智能”驱动的业务经营发展模式。

未来，邮储银行将有序推进构建以业务驱动、安全可控、全行共享、整体规划和平衡渐进为基本原则的企业架构，同时，以数据资产为“纽带”，不断深挖数据资产价值，探索数据资产与业务发展的融合方案，提供更加便捷、高效的金融服务，全力夯实数字金融底座，打造领先的数字生态银行。

邮储银行相关负责人介绍，下一步，该行将继续履行国有大行责任担当，坚持金融服务实体经济的根本宗旨，着力夯实数字根基，持续深化数字化转型，为加快建设金融强国贡献邮储力量。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2025年度全国林草种苗供需分析报告发布
　　人民网北京12月11日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，为保障“三北”等重点生态工程建设林草种苗供应，引导广大林草种苗生产经营者合理安排生产，国家林草局林场种苗司会同草原司，组织北京林业大学、国家林草局草原研究中心编制的《2025年度全国苗木供需分析报告》《2025年度全国草种供需分析报告》，近日正式发布。 苗木供需分析报告指出，当前，林草工作正处于提质量上水平的关键时期，对苗木需求的数量，特别是对树种、品种及规格要求越来越高。…
一图读懂我国荒漠化防治答卷
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部