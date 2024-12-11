12月10日，中国邮政储蓄银行以“书写数字邮储@i时代”为主题，召开数字金融大会暨手机银行10.0发布会，发布了包括大模型、手机银行10.0、企业架构白皮书、数据资产白皮书四项数字金融成果，展示了邮储银行数字金融的探索与实践。

此次大会通过AI签到墙、手机银行、线上展厅和陪伴数字员工互动大屏等数字化线上线下互动方式，提升现场体验趣味性。此外，客户可远程观看线上虚拟展厅，展厅围绕基础建设、经营管理、服务运营、产品业务、生态场景、风险防控六大数字化重点领域展示邮储银行近30项数字金融成果。

发布会上，邮储银行手机银行10.0版本全新亮相，手机银行10.0版本以工匠精神打磨“管家式”的综合化服务，让服务“有用、有效、有情、有趣、有底”：个性匹配、专业便捷的“有用”；专属服务、暖心互动的“有效”；贴心相伴、全程相随的“有情”；创意生动、元气满满的“有趣”；筑牢防线、安全可靠的“有底”。手机银行10.0进一步提升客户保障能力和风险对抗能力，建成“规则+模型”双引擎的智能化风险防控体系；创新客户身份验证方式，综合运用多种认证方式和交易策略，搭建7*24小时非柜面身份核验体系，保护客户资金安全。

此次大会发布的《中国邮政储蓄银行企业架构白皮书（2024版）》，以五大企业架构领域为重点，展现了邮储银行金融科技规划能力、实施能力和整合能力，通过架构建设的全面总结和展望，进一步明确邮储银行“十四五”IT规划收官阶段建设方向。

为构建全面高效的数据资产管理体系，围绕数据战略顶层设计，提升数据资产服务质效，推动由“数据助推”到“数据驱动”的数智化转型，邮储银行发布《中国邮政储蓄银行数据资产白皮书（2024年版）》。此版白皮书是自2022年以来邮储银行发布的第三版以数据资产为主题的白皮书。

围绕“治理即服务、数据即价值、可见即可得”的目标，邮储银行构建了具有自身特色的数据资产管理体系。该体系覆盖了“数据资产溯源、数据资产治理、数据资产运营、数据资产服务、数据价值创造”5大方面，是邮储银行全行数据资产管理的统一指导。

以数据资产管理体系为方法指引，邮储银行在数据资产管理领域持续深耕发力，聚焦人工智能、大模型等新技术在数据资产领域的应用，强化数据安全与数据治理智能化能力支撑，创新数据服务模式与组织人才机制，全方位推动发挥数据价值，在产品创新、运营支撑、风险防控等环节赋能发力，着力打造“数据+智能”驱动的业务经营发展模式。

未来，邮储银行将有序推进构建以业务驱动、安全可控、全行共享、整体规划和平衡渐进为基本原则的企业架构，同时，以数据资产为“纽带”，不断深挖数据资产价值，探索数据资产与业务发展的融合方案，提供更加便捷、高效的金融服务，全力夯实数字金融底座，打造领先的数字生态银行。

邮储银行相关负责人介绍，下一步，该行将继续履行国有大行责任担当，坚持金融服务实体经济的根本宗旨，着力夯实数字根基，持续深化数字化转型，为加快建设金融强国贡献邮储力量。

(责编：曹淼、李源)

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