人民网记者 车柯蒙

长三角地区包括上海、江苏、浙江、安徽三省一市，是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。

数据显示，长三角三省一市经济总量从2018年占全国比重23.9%提升到了2023年的24.4%，今年前三季度增速达5.4%。长三角“万亿城市”从2018年的6个增加到目前的9个，占全国比重超1/3。从质量看，长三角研发经费投入强度从2018年的2.81%上升到2023年的3.34%，2024年全球创新指数全球百强科技集群排名中，上海—苏州集群位列第五，南京集群排第九。

在长三角地区，新能源汽车产业集群发展。数据显示，目前，全国每生产10辆新能源汽车就有4辆来自长三角地区。长三角地区产业的发展，离不开税收政策持续赋能。

作为我国车轮毂行业的龙头企业，浙江宏鑫科技股份有限公司选定铝合金锻造工艺，创新研发轻量型新能源汽车轮毂。“随着长三角一体化的持续深入，新能源企业产业集群协同发展不断推进，新能源汽车‘4小时产业圈’正在加速成型。”公司常务副总经理陆闵贤介绍道，“企业今年前九个月销售收入达7.38亿元，较上年同比增长5.85%。”

据了解针对企业资本密集、资金占用率高等特点，浙江省台州市黄岩区税务部门组建专家团队开展“新能源企业服务直通车”活动，助力政策精准“找人”。今年前三季度，该公司累计享受研发费用加计扣除近1640万元。

汽车产业是浙江台州路桥区最重要的支柱产业。近年来，当地抢抓新能源汽车发展黄金窗口期，系统谋划、大力推进现代汽车千亿产业集群建设。

谈起当下智能便捷的办税体验，浙江亿利达风机股份有限公司财务负责人阮丹荷表示，很多涉税业务都能通过电子税务局办理，这为跨省经营的企业提供了极大的便利。

随着长三角一体化进程推进，跨区域的涉税事项越来越常见。“我们将持续优化税收营商环境，依托智能交互、办问协同的征纳互动服务新模式，升级跨域办、就近办等服务场景，有效提升办税缴费便利度，推动长三角一体化‘更进一步’。”浙江省台州市路桥区税务局党委书记、局长章劲松表示。

在安徽芜湖，新能源和智能网联汽车产业是当地的重要产业。走进位于芜湖市弋江区的奇瑞新能源汽车工厂，随着各类核心部件以精准的节奏在高速运转的流水线上“舞动”，一台台崭新的新能源汽车被组装成型。

“近三年，公司研发投入超12余亿元，累计享受研发费用加计扣除优惠11亿元。近期，还享受了出口退税1300万元，为我们擦亮技术名片提供支撑。”奇瑞新能源汽车股份有限公司的财务负责人周俊表示。

记者了解到，当地税务部门聚焦当前汽车迭代周期短、研发投入多的现状，围绕技术突破、创新研发等关键环节帮助企业合理归集研发费用，建立研发支出台账，为企业把握机遇、走稳创新路提供助力。

网上、掌端、指尖……随着“非接触式”办税全面推广，纳税人缴费人通过线上方式反映税费诉求也越来越普遍。党的二十届三中全会提出要推动长三角等地区更好发挥高质量发展动力源作用。为落实好这一战略，上海市税务部门紧扣“一体化”“高质量”两个关键，通过征纳互动平台进一步推动资源要素高效流动，为长三角一体化更高质量发展添能蓄势。

据国家税务总局上海市松江区税务局第一税务所负责人丁瑜介绍，通过“远程核验身份、线上三方交互、资料同步流转”的方式，可以有效打破区域壁垒，帮助纳税人实现异地业务即时办、精细办。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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