人民网北京12月11日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，全国首张“草票”近日在内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗（以下简称达茂旗）签约并发行。“草票”的发行，实现了草原碳汇的可度量、可交易、可变现，为探索基本草原保护、实现牧民增收、推进现代畜牧业转型升级、建立草原生态产品价值实现提供了理论和实践依据。

据悉，这次发行的“草票”是一种草原资源经济价值和生态价值票面化的凭证。“草票”是在遵循自愿投资、平等协商的原则下，国有企业与达茂旗嘎查村集体、农牧户通过共同经营、经营权流转等方式，进行草原生态保护修复与草牧业可持续经营，依托创造的利润，面向嘎查村集体、农牧户及社会资本制发的经济权益凭证。

在达茂旗举行的“草票”签约暨发行仪式上，包头市推进达茂旗“草票”试点专家组成立。内蒙古铭晟农牧业科技有限公司与达茂旗4位牧民签约，并为他们发放了“草票”。牧民们表示：“非常高兴能拿到‘草票’。草原是我们的家乡，今后一定要把草原保护好，让草原体现出更多价值。”

内蒙古自治区林业和草原监测规划院负责人表示，通过发行“草票”，对草原价值进行核算，可以让农牧民认识到草原的应有价值，从而提高保护草原意识，还可获得“草票”增值分红收益，进而提高收入。牧民也可通过“草票”抵押、贷款，获得金融支持。对于企业来说，发行企业可通过“草票”获得开展草牧业经营的草原，进行集约化、规模化经营，提升生产效益，同时也激发了社会资本参与草原保护的积极性，通过“草票”募集资金、缓解企业资金压力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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