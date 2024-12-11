人民网北京12月11日电 （记者王连香）据铁路12306微信公众号消息，近日，某第三方平台公开宣称“春运抢票开始”“最早可提前90天预约”，纯属平台营销炒作，与铁路12306平台无关。该行为严重误导广大旅客，扰乱火车票正常票务秩序。对此，铁路12306平台正告相关第三方平台，务必立即中止此类营销炒作行为。

铁路12306平台是中国铁路面向社会提供互联网票务服务的唯一官方渠道，致力于为广大旅客提供公平公正、温馨便利的铁路购票出行服务，从未授权任何第三方平台发售火车票和办理火车票相关业务。

铁路12306平台提醒广大旅客，通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还存在个人隐私信息泄露风险、资金安全风险，直接损害广大旅客的出行权益，提示广大旅客一定要通过铁路官方渠道购票，认准铁路12306平台（包括域名为12306.cn的“中国铁路12306”网站以及“铁路12306”App等客户端），同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。如旅客遭遇此类问题，可以向国家有关部门举报。

2025年春运将于1月14日开始，按照目前火车票提前15天开始发售的规则，2024年12月31日将开售春运第一天火车票，铁路12306平台正在进行春运前的系统优化，将正式发布若干新功能和升级功能，请广大旅客在12月下旬提前关注“中国铁路12306”官方网站、“铁路12306”App和“铁路12306”官方微信公众号，及时获取相关权威信息。

(责编：王连香、吕骞)

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