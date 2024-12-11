前11个月我国铁路货运发送量同比增长2.5%
2024年12月11日15:54 | 来源：新华网
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新华社北京12月11日电（记者叶昊鸣）记者11日从国家铁路局获悉，今年1至11月，全国铁路货运发送量47.15亿吨，同比增长2.5%。
11月当月，全国铁路货运发送量4.55亿吨，同比增长6.4%；货运周转量3245.21亿吨公里，同比增长2.4%。“关系国计民生的粮食、煤炭等重点物资运输得到有效保障，为服务国民经济平稳运行、降低全社会物流成本贡献了铁路力量。”国家铁路局有关负责人说。
1至11月，全国铁路旅客发送量超40亿人次，同比增长超12%，旅客周转量完成14840.61亿人公里，同比增长7.8%。11月当月，全国铁路旅客发送量完成3.04亿人次，同比增长8.8%；旅客周转量完成981.35亿人公里，同比增长2.5%。
1至11月份，全国铁路固定资产投资累计完成7117亿元，同比增长11.1%，投产铁路新线2298公里。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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