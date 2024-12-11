人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前11个月我国铁路货运发送量同比增长2.5%

2024年12月11日15:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月11日电（记者叶昊鸣）记者11日从国家铁路局获悉，今年1至11月，全国铁路货运发送量47.15亿吨，同比增长2.5%。

　　11月当月，全国铁路货运发送量4.55亿吨，同比增长6.4%；货运周转量3245.21亿吨公里，同比增长2.4%。“关系国计民生的粮食、煤炭等重点物资运输得到有效保障，为服务国民经济平稳运行、降低全社会物流成本贡献了铁路力量。”国家铁路局有关负责人说。

　　1至11月，全国铁路旅客发送量超40亿人次，同比增长超12%，旅客周转量完成14840.61亿人公里，同比增长7.8%。11月当月，全国铁路旅客发送量完成3.04亿人次，同比增长8.8%；旅客周转量完成981.35亿人公里，同比增长2.5%。

　　1至11月份，全国铁路固定资产投资累计完成7117亿元，同比增长11.1%，投产铁路新线2298公里。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国首张“草票”发行
　　人民网北京12月11日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，全国首张“草票”近日在内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗（以下简称达茂旗）签约并发行。“草票”的发行，实现了草原碳汇的可度量、可交易、可变现，为探索基本草原保护、实现牧民增收、推进现代畜牧业转型升级、建立草原生态产品价值实现提供了理论和实践依据。…
税收红利激活长三角“大市场”
　　长三角地区包括上海、江苏、浙江、安徽三省一市，是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。 数据显示，长三角三省一市经济总量从2018年占全国比重23.9%提升到了2023年的24.4%，今年前三季度增速达5.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部