新华社北京12月11日电（记者叶昊鸣）记者11日从国家铁路局获悉，今年1至11月，全国铁路货运发送量47.15亿吨，同比增长2.5%。

11月当月，全国铁路货运发送量4.55亿吨，同比增长6.4%；货运周转量3245.21亿吨公里，同比增长2.4%。“关系国计民生的粮食、煤炭等重点物资运输得到有效保障，为服务国民经济平稳运行、降低全社会物流成本贡献了铁路力量。”国家铁路局有关负责人说。

1至11月，全国铁路旅客发送量超40亿人次，同比增长超12%，旅客周转量完成14840.61亿人公里，同比增长7.8%。11月当月，全国铁路旅客发送量完成3.04亿人次，同比增长8.8%；旅客周转量完成981.35亿人公里，同比增长2.5%。

1至11月份，全国铁路固定资产投资累计完成7117亿元，同比增长11.1%，投产铁路新线2298公里。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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