近日，农业银行创立“可持续发展挂钩银团+设备更新贷款”服务方案，成功中标中国铝业50万吨600kA电解槽产能置换升级项目银团牵头行、代理行及可持续发展协调行。

据了解，该项目采用先进的电解铝设备工艺替代原有产能，将大幅降低企业生产能耗、提升清洁能源使用占比。

农业银行创新可持续发展挂钩银团服务模式，将企业电耗指标作为可持续发展绩效目标（SPT），引入双向激励机制，帮助企业实现转型发展指标。同时，该项目采用内外部复合银团模式，由农业银行牵头设计银团方案、开展筹组分销、协调挂钩机制，并联合交通银行、中铝财务公司共同组建。该项目不仅有力支持了企业超低排放设备更新改造，还为助力传统高碳行业绿色转型升级提供了产融合作样板。

农业银行相关负责人表示，将持续推进ESG理念与业务经营深度融合，聚焦“降碳、节能、减污、扩绿”等重点领域，创新更具适应性的金融产品和服务，精准支持传统行业绿色低碳转型。

(责编：曹淼、李源)

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