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经营性文化事业单位转制为企业可享过渡期税收优惠

2024年12月11日15:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月11日电 为进一步支持转制文化企业发展，财政部、国家税务总局、中央宣传部11日对外发布公告称，经营性文化事业单位转制为企业，可以享受过渡期税收优惠政策。

　　公告明确，经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税。由财政部门拨付事业经费的文化单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日对其自用房产免征房产税。

　　根据公告，经营性文化事业单位是指从事新闻出版、广播影视和文化艺术的事业单位。转制包括整体转制和剥离转制。

　　公告称，对已转制企业按照公告规定应予减免的税款，在公告下发以前已经征收入库的，可抵减以后纳税期应缴税款或办理退库。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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