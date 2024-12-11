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中汽协：我国新能源汽车销量占比首次超40%

2024年12月11日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京12月11日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会（以下简称中汽协）获悉，今年1至11月，我国新能源汽车产销量同比增长超过三成，新能源汽车销量首次超过汽车总销量的40%。

数据显示，今年1至11月，我国新能源汽车产销量分别完成1134.5万辆和1126.2万辆，同比分别增长34.6%和35.6%，新能源汽车销量达到汽车总销量的40.3%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华介绍，11月，新能源汽车继续较快增长，月度产销均超过150万辆，1至11月累计销量首次超过汽车总销量的40%，对整体销量的增长起到较强支撑作用。

中汽协表示，刚过去的11月份，我国汽车市场热度延续，以旧换新政策效果继续显现，购车需求进一步释放。伴随政策累积效应不断显现，各地及企业促销活动持续发力，预计12月汽车市场将会持续向好，汽车产销全年将继续保持在3000万辆以上规模。

中汽协进一步表示，我国出台的以旧换新的政策，极大促进了新能源乘用车的消费增长，从今年6月份开始，新能源乘用车国内销量占比连续6个月超过50%。

陈士华介绍，此轮促进汽车消费政策的实施对于我国汽车产业绿色转型起到了明显的促进作用，新能源乘用车国内销量占乘用车国内销量比重连续6个月超过50%，新能源汽车产业的先发优势进一步巩固。

(责编：王连香、吕骞)
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