人民网北京12月11日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部等五部门近日联合印发《关于开展“一月一链”中小企业融资促进全国行活动的通知》，推动加快构建中小企业融资促进良好生态，助力中小企业高质量发展。

据了解，活动以“一月一链 益企畅融”为主题，重点面向优质中小企业，产业链关键节点中小企业等重点中小企业群体，围绕中小企业多元化融资需求，发挥“股、贷、保、担”综合融资手段作用，通过组织各类专业化金融机构与链上中小企业开展系列融资对接活动，引导金融资源更加精准支持链上中小企业。

活动采用“线下＋线上”相结合形式，开展宣传培训、产品推介、股权融资对接、信贷融资对接、保险服务对接、并购重组对接、产业对接、政策对接等活动。同时，各相关金融机构设置网络服务专区，推出公益直播、金融机构展示、专属金融产品展示、金融知识宣讲等服务，提升活动影响力和参与度。

通知要求，各地工业和信息化主管部门要对企业融资情况跟踪回访，以促成融资为目标，尽力推进撮合。通过活动挖掘储备一批优质中小企业项目，建立项目库，加强长期融资促进服务。要加强活动成效评估，对效果好、中小企业认可度高的产品和服务要加大推广力度，及时总结经验做法和典型案例，不断推动活动走深走实。

(责编：申佳平、吕骞)

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