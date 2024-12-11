人民网北京12月11日电 （方经纶）12月10日，农业农村部新闻办公室举行新闻发布会，介绍全国农业种质资源普查情况。会上，农业农村部种业管理司司长刘莉华表示，本次全国农业种质资源普查，摸清了我国农作物、畜禽、水产养殖种质资源的种类数量、区域分布、特征特性等家底，收集了一大批农业种质资源，抢救性保护了一批濒危资源。

据了解，本次普查覆盖了全国31个省份和新疆生产建设兵团，做到全方位无遗漏。农作物以县域为单元，对全国2323个农业县（市、区）开展了全方位普查，其中包括了前两次普查未涉及的332个农业县，填补了干旱与高原等特殊生态区、边境及少数民族区域的空白。畜禽以行政村为单元，对全国62.5万个行政村开展了拉网式摸排，针对前两次普查未覆盖到的青藏高原区域启动了重点调查，做到了应查尽查。水产以养殖场户为重点，对全国92万多个养殖主体开展全面普查，做到水产养殖区域全覆盖。

刘莉华介绍，此次普查坚持普查和保护并举，普查成果超出预期——

农作物方面，新收集种质资源13.9万份，覆盖了粮棉油糖、果菜茶桑等，99％为种植历史久远、类型丰富、性状多样的传统地方品种和野生近缘种，目前已全部移交国家库圃安全保存，实现了应收尽收、应保尽保。

畜禽方面，全面查清了畜禽、蜂和蚕资源家底，新发现鉴定地方品种资源51个，采集制作遗传材料107万份，同步对61个濒危资源开展抢救性保护，目前159个国家级保护品种都实现了活体保护。“与第二次普查结果相比，我国原有畜禽地方品种一个没少，还找回了曾经宣布灭绝的10个品种。”

水产方面，全面摸清了水产养殖种质资源种类、数量、区域分布状况，采集制作遗传材料12万份。

“完成普查不是重点，而是资源保护利用工作的新起点。”刘莉华表示，下一步，农业农村部将进一步加强种质资源收集保护，加快资源精准鉴定，强化资源改良创制，推进资源共享利用，切实把资源优势转化为创新优势、产业优势，为加力加快推进种业振兴打下坚实的资源基础。

(责编：申佳平、吕骞)

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