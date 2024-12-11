人民网北京12月11日电 （焦磊）当前，新能源汽车和电动两轮车已成为绿色出行和能源转型的重要载体。同时，充换电安全问题也逐渐凸显， 业内多位专家认为，作为全链条安全管理的关键领域，充换电环节亟需从标准、技术、政策到社会共识等层面协同发力，共同构建安全可靠的充换电生态体系。

日前，由北京交通大学语言与传播学院等单位主办的“2024充换电安全治理专家研讨会”在北京举办。北京交通大学党委副书记、纪委书记王文文表示，学校致力于服务国家战略需求，积极参与新能源交通领域的科研与技术开发。当前，充换电安全已成为新能源行业发展的关键问题，希望通过研讨会，与各界共同探讨解决方案，为行业发展贡献力量。

会上，多位专家学者从制度建设、标准制定、消防救援、产品检测、基础设施建设、社会协商等角度，对充换电问题发表了最新研究成果，从多维度对充换电安全治理提供了思考和建议。

原国家质检总局总工程师刘兆彬认为，当前，电动自行车安全治理需要靠技术创新与管理制度创新双轮驱动，企业应严格执行国家已出台的多项强制标准和政策，确保产品质量和安全。同时，他还建议完善标准化体系，加强质量安全全过程管理，完善召回和三包制度，推动社会共治。

应急管理部沈阳消防研究所研究员丁宏军表示，充换电火灾原因包括电池热失控、电器线路保护装置不合理、充电器与电池不匹配等，应从车电分离、设置消防设施、采用换电模式等方面提供相应的解决方案。

北京交通大学传播系副教授黄彪文表示，2024年，电动两轮车舆情特征包括舆情热度、平台特点、议题分类、高频词和公众态度等方面，安全治理成为外界对电动两轮车最关心的议题，应加强在充换电安全问题上的公共协商和科普教育。

同时，会议设置两场圆桌论坛环节。在以“行业协会及车企的充换电安全治理经验”为主题的圆桌论坛上，多位产学研界嘉宾呼吁加强行业管理，统一标准，引入第三方测评机构，关注技术和安全升级等；在以“技术创新赋能充换电安全”为主题的圆桌论坛上，多位行业企业负责人介绍了各自的技术创新成果和解决方案，包括换电模式、电池安全检测、智能充电、灭火技术、上门充电等，并强调了技术创新、协同合作和社会责任在充换电安全中的重要性。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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