人民网北京12月11日电 （焦磊）12月10日，第二届中国－巴西联合数学会议暨中巴高级别数学家对话在广东省东莞市举行。近百名国内外数学专家围绕“数学之美”，推动数学理论和应用研究的创新和进步，促进中国和巴西两国在数学领域的深入合作与发展。

中国科协副主席、中国科学院院士袁亚湘表示，大数据与人工智能是数字经济的核心驱动力，而数学是大数据与人工智能的根基，数学在人工智能、机器学习中有广泛的应用，加强对数学基础的研究，对促进社会经济发展有很直接的帮助。希望本次活动能够通过数学语言来寻找创新问题的解决办法，促进和启动新的研究项目、新的科学合作关系。

中国科学技术交流中心美大处高级研究员陈纪瑛表示，数学作为重要的基础学科，与半导体、人工智能、大数据等新兴技术的兴起和发展密不可分，与航天、医药、材料、能源、生物环境等众多领域深度交叉融合，为推动科技进步和增进人类福祉提供更多的机遇。

开幕式上，巴西数学会和中国数学会签署了双边合作协议。根据协议，双方将加强在数学科学知识的研究、教育、国际交流和传播等领域的合作。

主办方表示，本次活动将助力大湾区成为全球科技创新中心，进一步推动科教产深度融合，促进产业升级转型。此外，本次活动不仅促进中巴两国数学界的合作，还有助于解决现实世界共同面临的数学问题和挑战，推动科学技术的发展，为培养青年数学人才提供机会，促进国际学术资源的共享，有助于构建更加紧密的中巴数学学术合作关系。

据悉，本次活动为期三天，由中国科学技术交流中心、广东省运筹学会、巴西数学会、巴西应用与计算数学会共同主办。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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