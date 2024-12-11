12月10日，“中国公路学会2024学术年会”在深圳举办。本次会议旨在推进公路交通基础设施数字转型、智能升级、融合创新，大力发展交通新质生产力，助力交通强国建设。高德地图副总裁、高德云图总经理董振宁受邀出席会议，并在“出行服务论坛”作《时空智能构筑未来出行服务及安全运营》主题分享，介绍了我国公路交通当前面临的挑战及高德为提升道路安全所采取的最新举措。

董振宁作主题分享。（受访者供图）

据悉，针对我国公路交通的现状，高德地图提出了解决方案——“双汇聚、双循环”信息服务体系，旨在通过车道级实时同步技术，加强交通事故、故障、施工等突发事件的信息共享与快速响应。该系统不仅能及时实施封路、收费站和应急车道的开闭等管制措施，还能对恶劣天气和地质灾害发出预警，并确保信息能够在分钟级别内通过多渠道发布，实现路况的实时更新计算。

“出行获得感提升是衡量方案水平以及后续建设的重要标准。其中，出行数据的融合与感知应用，是提升出行服务水平，增强获得感的重要技术前提。”董振宁介绍，为进一步提升交通安全，高德地图新推出了云迹平台——AI时代的智能轨迹数据计算服务平台。目前高德地图超8亿地图用户的交通行为参与安全AI引擎计算，云迹服务通过AI算法实时计算交通参与者位置信息，与出行路线结合，全面评估车与车之间、车与道路设施之间的交通风险，对交通参与者发出超视距预警提醒信息，减少事故发生概率。

值得注意的是，在道路安全领域，货运行业的事故率尤为突出。本次高德最新推出的云迹服务已融入到高德云图的货运数字化解决方案中，构建了立体化的货运出行安全服务。通过应用先进的AI模型实时计算时空信息，并结合精确的定位技术，云迹服务能够快速处理各种信息，全面评估货车行车和环境风险。

“这项服务不仅突破了传统单车提醒的限制，还能同时触及并交互干预多个相关方，从而综合降低交通事故的风险。”董振宁表示，搭载云迹服务的产品为货运公司及其司机提供了车路和车车间的预警服务，显著减少了事故的发生率。此外，结合货车数字化的应用，“经验路线、省钱路线”等新功能已经在核心客户中进行了试用，帮助企业节省运输和管理成本，得到了积极反馈。

据了解，高德在货运出行行业已有深厚的技术积淀。截至目前，已经为快递快运、无车承运人、第三方物流、同城配送、货运平台及物流科技厂商提供了一系列从运前规划到运中控制再到运后分析的完整解决方案。

高德与地方安全风控平台已展开合作，构建“车端硬件+车路+车车协同”三位一体的主动安全风控体系，形成事前-事中-事后的闭环安全管理。在传统风控方案基础上，结合高德高覆盖优势，实现了从单车到多车的安全干预，形成了一个交叉立体的交通安全网络，提高了安全干预的速度和覆盖范围，保障了司机的安全驾驶，降低了道路交通风险。

此外，为进一步促进货运交通的安全性和有序性，高德还引入了数字化货车通行证系统，帮助交通管理部门提升货车管理效率。该机制通过结合货车限行法规、政策，提供货车安全行驶路线，影响企业和个体司机的路线选择，帮助构建更加安全的货运交通环境。服务推出以来，引入该机制的省市显著降低了货车事故率，提升交管部门管理效率，为货车司机及货运企业提供了便利服务。

“我们将积极探索更多路方感知到的车道级信息，与用户进行实时联动发布，持续优化相关服务以进一步提升用户体验。”董振宁说。

(责编：董童、李源)

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