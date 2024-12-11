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逐“绿”前行 废水循环利用擦亮工业生态底色

人民网记者 王绍绍
2024年12月11日20:07 | 来源：人民网
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水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源。近日，工业和信息化部办公厅发布《2024年工业废水循环利用典型案例名单》（以下简称《名单》），分别从用水过程循环、区域产城融合、智慧用水管控、技术装备创新、减污降碳协同五个方向遴选出一批工业废水循环利用典型案例，这些案例不仅为提升水资源利用效率提供了具体路径，也为推动工业领域节水集约化提供了创新示范。

经过多年努力，我国工业废水循环利用总体上取得积极进展，工业节水效果显著。数据显示，2023年规模以上工业用水重复利用率达到94%，提前完成2021年工业和信息化部等六部委联合印发的《工业废水循环利用实施方案》中提出的目标。万元工业增加值用水量为24.3立方米，较2020年下降20%左右，为完成“十四五”全社会用水下降指标提供重要支撑

多年来，工业领域加快推动用水方式向节约集约转变，大力推广节水技术装备，优化工业用水结构，加强企业、园区用水管理，推动废水循环利用取得积极进展。”中国科学院生态环境研究中心研究员赵旭介绍，本次《名单》中，以钢铁、石化化工、纺织、造纸、食品等行业为重点遴选出58家企业园区典型案例各具特色通过节水技术创新应用、改造升级数字赋能等做法多点发力，不仅大幅提高用水效率同时显著降低企业用水成本，减少污水排放对环境的负面影响对推动相关产业技术改造升级，激发工业发展绿色动能具有重要意义。

“推动工业废水循环利用，不仅是节约水资源的需要，也是推动产业绿色转型的关键举措。”业内专家表示，近年来特别是在钢铁、印染、造纸等高水耗行业，通过一系列技术改造和创新，工业废水的循环利用效果显著

近年来，各行业在用水过程循环、智慧用水管控与技术装备创新方面成效显著通过加强用水过程循环与节水创新，众多企业积极推进循环经济实践

首钢迁安钢铁通过电化学除垢技术替代传统化学药剂法，成功解决高碱度、高硬度水源的循环水浓缩问题，实现药剂零投加；在浙江杭州，某印染公司采用国际先进的膜处理系统和智慧用水管控技术，显著提高中水回用率及水重复利用率；在浙江宁波，一浆纸企业通过分级用水、冷却水白水替代及全封闭循环等措施，使水循环利用率达93.2%，显著降低用水量和排污量。

以智能化管控和技术创新为支撑，可以提升工业废水的资源化与减排效率。宝钢湛江钢铁通过建设水系统集控中心，实现水资源的集中控制与智能协同，优化精细化管理，减少用水错配；在江苏常州，一纺织企业采用超滤膜+反渗透工艺及远程控制系统，实现高盐有机废水的资源化利用；在山东日照，一家制浆造纸公司针对生产过程产生的轻度污染废水集中等特点，将轻污染废水通过前絮凝+厌氧好氧（A/O）生物处理+后絮凝+砂滤+双膜法处理技术，成功实现废水源头减量和深度回用相结合，水重复利用率达95.93%，年再生水利用量达666.28万立方米。

中国钢铁协会陈丽云认为，《名单》通过遴选一批工业废水循环利用效果显著、水效指标先进的典型案例，对发挥节水标杆引领作用，促进行业绿色转型具有重要意义

下一步，推动工业废水循环利用要在精细化、集约化、数智化上协同发力。”赵旭建议，未来应优化工业用水结构，拓展非传统水源利用，推动节水技术创新，实现废水一水多用。同时，仍需完善废水循环利用的管理机制，推动行业标准建设和政策支持，进一步提高废水利用效率，擦亮新型工业化生态底色。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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