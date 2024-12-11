人民网记者 王绍绍

水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源。近日，工业和信息化部办公厅发布《2024年工业废水循环利用典型案例名单》（以下简称《名单》），分别从用水过程循环、区域产城融合、智慧用水管控、技术装备创新、减污降碳协同五个方向遴选出一批工业废水循环利用典型案例，这些案例不仅为提升水资源利用效率提供了具体路径，也为推动工业领域节水集约化提供了创新示范。

经过多年努力，我国工业废水循环利用总体上取得积极进展，工业节水效果显著。数据显示，2023年规模以上工业用水重复利用率达到94%，提前完成2021年工业和信息化部等六部委联合印发的《工业废水循环利用实施方案》中提出的目标。万元工业增加值用水量为24.3立方米，较2020年下降20%左右，为完成“十四五”全社会用水下降指标提供重要支撑。

“多年来，工业领域加快推动用水方式向节约集约转变，大力推广节水技术装备，优化工业用水结构，加强企业、园区用水管理，推动废水循环利用取得积极进展。”中国科学院生态环境研究中心研究员赵旭介绍，本次《名单》中，以钢铁、石化化工、纺织、造纸、食品等行业为重点遴选出的58家企业、园区典型案例各具特色。其通过节水技术创新应用、改造升级和数字赋能等做法多点发力，不仅大幅提高用水效率，同时显著降低企业用水成本，减少污水排放对环境的负面影响，对推动相关产业技术改造升级，激发工业发展绿色动能具有重要意义。

“推动工业废水循环利用，不仅是节约水资源的需要，也是推动产业绿色转型的关键举措。”业内专家表示，近年来特别是在钢铁、印染、造纸等高水耗行业，通过一系列技术改造和创新，工业废水的循环利用效果显著。

近年来，各行业在用水过程循环、智慧用水管控与技术装备创新方面成效显著。通过加强用水过程循环与节水创新，众多企业积极推进循环经济实践。

首钢迁安钢铁通过电化学除垢技术替代传统化学药剂法，成功解决高碱度、高硬度水源的循环水浓缩问题，实现药剂零投加；在浙江杭州，某印染公司采用国际先进的膜处理系统和智慧用水管控技术，显著提高中水回用率及水重复利用率；在浙江宁波，一浆纸企业通过分级用水、冷却水白水替代及全封闭循环等措施，使水循环利用率达93.2%，显著降低用水量和排污量。

以智能化管控和技术创新为支撑，可以提升工业废水的资源化与减排效率。宝钢湛江钢铁通过建设水系统集控中心，实现水资源的集中控制与智能协同，优化精细化管理，减少用水错配；在江苏常州，一纺织企业采用超滤膜+反渗透工艺及远程控制系统，实现高盐有机废水的资源化利用；在山东日照，一家制浆造纸公司针对生产过程产生的轻度污染废水集中等特点，将轻污染废水通过前絮凝+厌氧好氧（A/O）生物处理+后絮凝+砂滤+双膜法处理技术，成功实现废水源头减量和深度回用相结合，水重复利用率达95.93%，年再生水利用量达666.28万立方米。

中国钢铁协会陈丽云认为，《名单》通过遴选一批工业废水循环利用效果显著、水效指标先进的典型案例，对发挥节水标杆引领作用，促进行业绿色转型具有重要意义。

“下一步，推动工业废水循环利用要在精细化、集约化、数智化上协同发力。”赵旭建议，未来应优化工业用水结构，拓展非传统水源利用，推动节水技术创新，实现废水一水多用。同时，仍需完善废水循环利用的管理机制，推动行业标准建设和政策支持，进一步提高废水利用效率，擦亮新型工业化生态底色。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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