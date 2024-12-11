人民网北京12月11日电 （记者乔雪峰）记者从国家铁路局获悉，1至11月份，全国铁路旅客发送量创历史新高，货运发送量稳定增长，铁路在推动加快建设交通强国和服务经济社会发展方面取得新成效。

数据显示，1至11月份，全国铁路旅客发送量完成40.15亿人次，同比增长12.6%，年度旅客发送量首次突破40亿人次大关，创历史新高；旅客周转量完成14840.61亿人公里，同比增长7.8%。11月当月，全国铁路旅客发送量完成3.04亿人次，同比增长8.8%；旅客周转量完成981.35亿人公里，同比增长2.5%。铁路运输服务水平不断提升，在综合交通运输体系中的骨干作用发挥更加充分。

1至11月份，全国铁路货运发送量47.15亿吨，同比增长2.5%。11月当月，全国铁路货运发送量4.55亿吨，同比增长6.4%；货运周转量3245.21亿吨公里，同比增长2.4%。关系国计民生的粮食、煤炭等重点物资运输得到有效保障，为服务国民经济平稳运行、降低全社会物流成本贡献了铁路力量。

据统计，今年1-11月份，全国铁路固定资产投资累计完成7117亿元，同比增长11.1%，投产铁路新线2298公里。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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