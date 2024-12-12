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向着世界经济的大海，逐浪前行（年终特稿·出海①）

本报记者 刘少华
2024年12月12日05:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图①：在位于重庆高新区的重庆鑫源摩托车股份有限公司工厂内，工作人员将出口至拉美国家的摩托车搬运装箱。
　　新华社记者 黄 伟摄
　　图②：山东泰山体育产业集团为巴黎奥运会提供器材。图为该企业工人在组装碳纤维自行车。
　　新华社记者 朱 峥摄
　　图③：准备出口的汽车停靠在福建福州港江阴港区海关监管区。
　　新华社记者 林善传摄

　　在匈牙利布达佩斯，一名男子在中欧商贸物流合作园区的中国商品交易展示中心内购物。
　　新华社记者 张 帆摄

　　在肯尼亚运营的主要电商平台之一——Kilimall，是第一家在非洲设立海外仓并实现100%在线支付的中国电商平台。图为Kilimall员工在仓库内工作。
　　新华社记者 李亚辉摄

　　即日起，本报推出“年终特稿·出海”专栏，聚焦2024年中国“出海”的新变化，展现在世界经济大海中逐浪前行的中国。

　　——编  者

　　

　　2024年的中国，连续第14年蝉联造船业世界第一大国。世界上每两条船完工，就有一艘由中国制造。今年前三季度，在全球18种主要船型中，中国有14种船型新接订单量位居世界首位。

　　来自中国的巨轮不断驶向世界，既是不争的事实，又是一个绝佳的比喻。

　　曾经，郑和下西洋，以“中国宝船”为代表的舰队向世界传递着来自东方大国的友谊。如今，世界经济的大海中，来自中国的“出海”大船扬帆其中，既为全球经济复苏注入更多动力，也在高水平开放中与各国共享未来。

　　在世界坐标中观察中国经济，“出海”，成为这一年非常重要的观察角度。企业“出海”的速度、密度和强度正前所未见，向世界展示着一个坚定不移推进改革开放、扎实推动高质量发展的中国。

　　

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　　7月的法国巴黎，奥运会给世界留下了绚丽多彩的记忆。从运动器材到辅助设施，从亮眼的场馆到可爱的吉祥物，作为全球规模最大、影响最为广泛的体育盛会，这片舞台上的一切都经过了精挑细选。

　　人们发现，哪怕在最严苛的标准中，中国元素依然闪亮在巴黎的蓝天下、星空中。

　　7月14日，当奥运会火种从希腊抵达巴黎时，埃菲尔铁塔旁，1100架无人机挂载着冷烟花，用奥运五环、巴黎奥运会会徽、火炬手等元素点亮夜空。这些无人机，都来自中国深圳企业高巨创新。

　　这样的例子不胜枚举。开幕式、主要赛事场馆及核心区域中，一块块闪烁的LED屏，来自另一家深圳企业艾比森；100万个奥运手环，在浙江义乌一家工厂仅仅用了4个月便完成；36米×20米的柔道赛场，需要将360块2米×1米的、装载智能芯片的柔道垫进行拼接铺设，总误差控制在10毫米之内，由山东企业泰山体育制造并安装……

　　数字最有说服力——80%的巴黎奥运会吉祥物由中国企业生产，80%以上的奥运相关设备、器材、纪念品等也在中国生产。在奥运会这样一个观察全球科技创新和产业变革的窗口中，中国产品用无可挑剔的表现证明了自己。

　　奥运会上的一幕幕，其实并非偶然。在世界各地，五花八门的中国品牌不仅在融入不同文化背景的城市，还塑造着新的消费潮流。

　　今天，一个中国人走在东南亚的大城市中，会产生一种强烈的熟悉感。目之所及，是大量耳熟能详的中国品牌——吃吃喝喝可以找到蜜雪冰城、瑞幸咖啡、海底捞、杨国福、兰州拉面、霸王茶姬等，挑衣服可以去海澜之家、李宁、安踏等，买精致生活用品可以去快消连锁的名创优品、KKV等，看家电可以很方便地找到美的、海尔等品牌，至于潮玩领域的泡泡玛特、52TOYS、TOP TOY更是出现在各大商场。

　　即便将目光投向地球另一端的拉美地区，中国品牌也很常见。就在前不久，本报记者在巴西里约热内卢街头，就看到了许多比亚迪、哈弗等中国汽车穿梭街头，商场中的名创优品店人头攒动，当地导游手机里在播放中国网剧，由滴滴控股的网约车99是拉美移动出行的领军企业之一，更别说在巴西市场越来越流行的TikTok、Kwai等短视频应用。

　　许多“出海”人说，他们正在迎来一个“大航海时代”。

　　以跨境电商为例。过去5年间，中国跨境电商整体贸易规模增长了超过10倍。今年以来，跨境电商增速更为明显，据海关总署最新初步测算数据，2024年前三季度，中国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%。如今，跨境电商已经成为中国外贸发展的有生力量，为全球消费者提供了更多元化的购物选择。

　　越来越多的中国企业将海外市场视为业务增长的重要方向。E维智库高级咨询师李晓延表示，在分析4000家A股上市公司上半年年报后，发现有53%的企业披露了海外收入，这一比例较去年年底的45%显著上升，“显示出企业对国际化布局的重视程度不断提高”。

　　还有个数字，凸显着“出海”企业日益旺盛的发展需求。领英是面向职场的海外社交平台，其中国区总经理王茜表示，中国目前有超过5.9万家企业在海外招聘450万人才,这一数字在过去两年翻了5倍。“我们感到这是非常庞大的趋势。”

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　　在进入拉美市场不久后，来自深圳的智能手机品牌CUBOT就做了一个决定，将手机包装盒换成了彩色。

　　这是经过市场调研后的本地化策略。这家手机厂商负责人分析，一般手机品牌包装盒要么做高端的黑色，要么做纯白，但在拉美，人们更青睐大黄色等彩色，因为消费者觉得“一定要显眼”。为此，他们不但换了包装盒颜色，还出了很多彩色手机。不但如此，手机还必须做双声道版本。“拉美消费者对日常的音乐诉求很高，他们聊着聊着天，可能就跟着音乐扭上了，一群人开始跳舞，一天到晚都比较开心。”

　　这与传音手机在非洲等地的成功有异曲同工之妙。从解决深色皮肤自拍问题开始，到一系列痛点的解决，在心无旁骛地钻研非洲用户的特点和习惯基础上，传音逐渐形成了“全球化思维、本地化创新”的海外布局理念，将全球销售网络覆盖了超过70个国家和地区。2024年第一季度，这家手机厂商跻身全球手机出货量第四名。

　　这也与国货“张小泉”的做法不谋而合。这家去年才登陆亚马逊的老字号企业，格外关注店铺内的用户评论，尤其是差评。张小泉股份有限公司副总裁张新尧提到一个例子，有款手动食物切碎器，其中一个差评提到了“切碎器的塑料碗放入洗碗机会出现变形”的问题，经过研究发现，这与塑料材质不够耐热有关。“于是我们测试并筛选了更加耐热的塑料材质，来满足用户的需求。”

　　就连中国宝宝喜爱的儿童启蒙品牌宝宝巴士，也在“出海”过程中出现了全新的风格。比如，在中国市场，宝宝巴士的核心IP之一，熊猫角色“奇奇”“妙妙”会很呆萌可爱，但在海外，很多用户更偏爱酷飒的功夫熊猫形象，于是画风便进行了调整。在数字基建匮乏、设备性能相对落后的非洲，宝宝巴士还基于当地状况进行了产品调适与量身定制，让非洲用户也能顺畅使用。

　　对当地消费者意见与习惯的重视，已经成为中国品牌“出海”至关重要的优势。

　　在“出海”过程中，中国品牌不断摆脱过去“世界工厂”的印象，用技术和产品满足着各个层次的用户需求，以创新者和引领者姿态，重新定义着全球消费者对中国制造的认知。

　　2024年德国欧洲杯期间，球迷们被赛场边的欧洲杯顶级赞助商海信不断刷屏。事实上，许多欧洲观众对这个品牌已经很熟悉。过去三年，海信欧洲的研发设计和产品管理领域的员工增加了40%，海信系冰箱在欧盟25国已经达到了9.9%的市场份额，电视在欧洲整体达到9%的市场份额。

　　在海信集团董事、总会计师刘鑫看来，走高端化路线是中国企业高质量“出海”的必然路径。2023年，海信500美元以上的电视产品海外销量同比提升了59%，海信激光电视更是冲破了5000美元的这个关口。“对于中国企业和中国品牌来说，高端是正确的路，中国制造、中国服务在‘出海’过程中必须跳出低端低价的泥潭，勇敢走向高端。”

　　海信选择的路并非偶然。就在本届欧洲杯上，13个顶级赞助商席位中就有5家是中国企业。越来越高端的形象，伴随着不断加快的“出海”步伐，持续扩大着中国品牌的影响力。

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　　如何支持中国企业走出去？一个看似简单的问题，有着层次丰富的答案。

　　很多问题需要协同解决。

　　比如海外仓，今年6月，商务部等9部门联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，从积极培育跨境电商经营主体、加强相关基础设施和物流体系建设等5方面提出15条举措。数据显示，目前我国已建成海外仓超2500个、面积超3000万平方米。作为跨境贸易海外物流的重要节点，海外仓正步入发展快车道，为企业“出海”打通“最后一公里”。

　　在各地，措施因地制宜。

　　在上海，虹桥国际中央商务区打出一系列“组合拳”，加速助力上海乃至长三角企业“走出去”。今年新成立的“虹桥海外发展服务中心”，明确将做强“信息咨询、专业服务、项目投资、风险防范”四大核心功能，为长三角企业“走出去”提供线上线下、政务、市场的全方位服务。

　　在江苏，常熟市推出的“市采通”平台，连接外管、海关、商务、税务等多个部门，提供商户注册、商品备案、税务申报等一站式服务，解决中小微企业在跨境贸易中遭遇的难点堵点问题。截至目前，“市采通”已服务超过2万家中小微企业拓展海外市场，商品出口至168个国家和地区，累计出口总额突破700亿元。

　　对中小企业的帮助，改变了它们单枪匹马“出海”的困局。

　　跨境电商平台Temu，曾多次登顶北美市场在内的App下载榜单，吸引了海外过亿消费者下载，有超过70个国家和地区的消费者在上面购买中国商品。平台一端连接着数以万计的中小企业，另一端连接着数以亿计的全球消费者，在全链路通道服务、物流配送等多重支持下，已经帮助很多默默无闻的中小企业打通多个关节，链接全球市场。

　　借助SHEIN、TikTok Shop、Temu、速卖通为代表的跨境电商平台，一大批原本不具备“出海”能力的中小企业正在把物美价廉的中国制造卖向全球。

　　大批中小企业，选择在平台带领下协同“出海”。比如，作为一站式零部件采购及产品交付服务平台，海智在线有两个数据库，一个是对70万家中国小工厂的设备、产能、经验等生产要素进行描述的产能数据库，另一个是对来自105个国家和地区的28万买家的需求侧和图纸数据库，帮助双方解决供应商和订单等问题，提升中小企业“接单”能力。

　　以人工智能为代表的技术，也在企业“出海”中大显身手。

　　比如，阿里国际站上的人工智能生意助手已经拥有智能发品、智能接待、智能市场分析等功能，经过其优化后发布的商品，被搜索购买的可能性大幅提升。数据显示，全球已有超过3万家中小企业使用阿里国际站的人工智能生意助手，相关产品在海外的曝光量提高了37%。如今，不少外贸从业者都认为，人工智能技术已经不可或缺。

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　　来自中国的影响是潜移默化的。在马来西亚，不少人发现，很多当地人的消费习惯已经改变，当看到心仪的商品时，他们会先在手机上用淘宝比价。在这里，很多华人后代讲一口流利的中文，喜欢上中国电商平台购物，上中国社交平台交友，爱看中国影视剧。

　　甚至，马来西亚也正在成为“包邮区”。前不久，淘宝推出优惠政策，只要满足相关要求，马来西亚用户就能享受满199元包邮服务。事实上，这种包邮方式也已经在新加坡以及中国台湾、中国香港、中国澳门等地推出。

　　淘宝上，一名马来西亚华人用户“Abby”感慨，虽然她身边的马来人和印度裔看不懂中文，但也会被淘宝上的新中式服装所吸引，让她帮忙代购。“不要以为他们不穿华人的衣服，他们超喜欢，因为美的东西，是可以跨越国界和民族的。”

　　伴随着“出海”进程的深入，中国产品正在受到全球各地越来越多人的喜爱，成为人们生活方式的一部分。

　　一款《黑神话：悟空》，见证了全世界对中国产品、中国文化的喜爱。这款中国本土研发的首款3A游戏大作，在全球范围内取得了巨大成功。国外数据分析公司VG Insights最新数据显示，截至11月19日，该作品不仅在Steam平台上爆卖超2200万份，收入超11亿美元，还获得了游戏界“奥斯卡”TGA的年度提名。

　　一辆电动摩托车，传递着中国低碳出行的解决方案。在泰国国家电力局推动当地摩托车油转电的转型过程中，中国品牌台铃向该项目捐赠了一批电动摩托车，并提供后续的社会服务，让泰国消费者更好地接受电动摩托车，加快摩托车油转电进程。今年8月12日，台铃全球第十个智能制造基地越南基地在越南兴安省正式投产，占地4万平方米，年设计产能35万辆。

　　一台台机器人，成为欧美国家中产离不开的得力助手。比如，在北美，亚马逊平台上最受欢迎的泳池机器人之一是来自中国的AIPER。而在美国及欧洲，来自中国的LUBA智能割草机器人，实现了纯电、全自动等全新功能，长期在亚马逊销量中占据榜首。值得一提的是，这些都是单价高达数千美元的产品。

　　一次次安全出行，让很多人见识了中国自动驾驶的技术实力。文远知行已在中国、美国、阿联酋和新加坡获得了自动驾驶牌照，业务扩展到全球7个国家的30个城市；小马智行已在韩国、卢森堡、沙特阿拉伯、阿联酋等地开展自动驾驶技术和落地合作。

　　一部部手机，成为拉美人的共同选择。小米、摩托罗拉、传音、荣耀……经过十多年发展，到2024年一季度，拉美手机市场占有率前五中，有4个是中国手机品牌。

　　一集集网剧，点缀着全世界观众的休闲娱乐时光。今年5月，优酷白夜剧场推出的剧集《新生》登顶全球流媒体平台奈飞日榜；同样是今年，随着《庆余年》第二季收官，迪士尼旗下的流媒体平台Disney+已同步播出；专门针对海外微短剧市场而打造的ReelShort软件，不断进入北美、欧洲等多个国家和地区的应用商店下载量排行榜前列。

　　在全球民众的日常生活中，从服饰到户外运动产品，从宠物用品到化妆品，从智能家电到E-bike，从3D打印机到汽车，“中国智造”润物无声，让海外普通消费者感受到实实在在的消费升级，参与着也见证着人们的美好生活。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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