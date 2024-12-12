本报记者 贾平凡

一辆新能源公交车行驶在智利首都圣地亚哥的主城区。

新华社记者 辛悦卫摄

阿根廷丘布特省马德林港拍摄的罗马布兰卡一期风电场。

新华社记者 王天聪摄

秘鲁钱凯港、哥伦比亚首都地铁一号线、牙买加第一条现代化高速公路、阿根廷赫利俄斯风电项目群、巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目、特立尼达和多巴哥凤凰工业园……近年来，中拉在基础设施领域的合作规模不断扩大，为拉美国家和人民带来更多实惠。

目前，拉美地区已经成为中国基建企业的全球第三大市场。哥伦比亚《共和国报》网站报道称，中国在拉美地区多个国家实施了一系列基础设施建设工程，包括公路、轻轨、地铁、学校、医院、桥梁、隧道、港口、机场和发电站。报道称，中国人是务实的，在拉美，他们的行动力很强。

为当地基建发展注入活力

“几年前，当我在萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多市中心游览时，我问当地人，是谁在这里进行雄心勃勃的城市改造？答案是中国。”近日，在哥伦比亚《共和国报》网站上，美国佛罗里达国际大学亚当·斯密经济自由中心前财政总监兼教授弗朗西斯科·巴尔博萨发表题为《中国在拉美》的文章称，“当地人告诉我，未来几年，他们将在中国的帮助下，通过重大基础设施工程让这个国家焕然一新。”

“你应该去看看这座城市具有地标性意义的国家图书馆是什么样子。”弗朗西斯科·巴尔博萨在文章中写道，萨尔瓦多国家图书馆已正式启用，与世界上任何宏伟的建筑作品相比，它都毫不逊色。在委内瑞拉，从2003年到2027年，中国企业被授权建设17个大型项目，总投资超过220亿美元；在哥伦比亚，中国企业承建了波哥大地铁一号线和高速公路项目；在厄瓜多尔，中国帮助重建了曼塔国际机场；墨西哥首都的地铁线建设也有中国的参与；在安提瓜和巴布达，中国援建了圣约翰港的改扩建工程；在阿根廷的巴塔哥尼亚地区，中国也参与了多项基础设施工程。

墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔说，近年来，阿根廷、巴西、智利、墨西哥等国正逐渐成为拉中基建合作主力。此外，越来越多的中国民营企业积极参与拉美基建项目。中国投资与技术为当地基建发展注入巨大活力。

中国社会科学院拉丁美洲研究所副研究员王飞在接受本报记者采访时表示，中拉基础设施建设合作具有以下几个特点：一是地区分布较广，基本覆盖拉美主要国家，涵盖港口、电力、铁路、城市交通等领域。二是投资金额和规模显著，解决就业能力强。截至2023年，中方已为拉美地区国家累计实施200余个基建项目，有力推动了地区国家经济发展、民生改善和能源转型。三是合作方式多样。中拉双方合作模式不断创新和完善，按照市场化原则，因地制宜，采取了合资、PPP、特许经营权等多种合作方式。四是融资更加多元化。中拉通过经济技术合作协定、商业贷款、股权融资、开发性金融等融资安排实施合作项目，同时充分利用中拉基础设施专项贷款、中拉合作基金、亚投行、新开发银行等多边渠道融资。

合作能够实现互利共赢

在阿根廷西北部胡胡伊省海拔4000米以上的安第斯山区，一排排太阳能电池板错落有致地排列，形成巨大的方阵。这里是由中国电建集团和上海电力建设有限责任公司联合承建的高查瑞光伏电站。该项目于2020年9月正式投入商业运营，年均发电量超100万兆瓦时，可以满足约25万个家庭的用电，是南美最大光伏电站。

高查瑞地区曾是阿根廷最不发达的地区之一。这里全年平均日照超过2500小时，当地政府虽然意识到充足的日照资源可以转化为当地人的财富，但苦于没有充足的资金和基础设施保障。中企的到来让当地政府的愿景成为现实。

“中拉在共建基础设施领域互补性强。”王飞说，中国经济发展迅速，拥有资金、技术和设备等方面的优势。拉美地区自然资源丰富，市场潜力巨大，但基础设施建设相对滞后。中拉双方在经济上具有很强的互补性，合作能够实现互利共赢。中拉双方企业积极参与，共同推动了中拉基础设施建设发展。

高质量共建“一带一路”为中拉共建基础设施织密合作网络。

“共建‘一带一路’倡议为中拉基础设施合作提供了重要的政策支持。”王飞说，拉美地区的一些国家积极响应共建“一带一路”倡议，出台了相关对接政策，为中拉基础设施合作创造了良好环境。截至目前，中国已同拉美和加勒比地区的26个建交国中的22个国家签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，同其中6个国家签署共建“一带一路”合作规划。此外，中国同拉美地区多数国家建有经贸混委会等合作协调机制。这些机制均把基础设施作为优先合作领域推进，为双方开展具体合作提供了有力的制度保障。

促进地区绿色和数字化转型

“中拉共建基础设施合作影响深远。”王飞分析，这主要表现在4个方面：一是促进拉美各国经济发展。基础设施建设项目不仅直接带动了当地相关产业发展，创造了大量就业机会，增加了当地居民的收入，也改善了当地的投资环境，吸引了更多外资涌入。二是推动区域互联互通。中拉共建的基础设施项目，如公路、铁路、港口、机场等，大大提高了拉美地区的交通运输效率，加强了地区内各国之间的联系，促进了区域经济一体化发展。三是增进中拉友好往来。基础设施合作项目促进了双方在文化、教育、科技等领域的交流与合作，进一步巩固和发展了中拉友好关系。四是中拉基础设施建设合作的成功实践，为南南合作提供了有益的借鉴，也为全球基础设施建设贡献了中国方案。

近年来，拉美地区对数字基础设施的需求日益增长。2023年版《拉丁美洲经济展望》建议，拉美国家应继续扩大资金投入，持续完善与能源、电信、5G、数据中心等领域相关的基础设施建设，促进地区绿色和数字化转型。

“近年来，中国在拉美地区的投资变得更加绿色环保。”西班牙《国家报》网站报道援引美国智库美洲对话研究中心亚洲和拉丁美洲项目主任玛格丽特·迈尔斯的话称，随着优先发展电池、太阳能和电动汽车等产业，中国的投资已经从大型基础设施建设和石油开采项目转向可再生能源开发和电动汽车工厂建设。这些优先领域被中国称为“新基建”。

“中拉基础设施建设合作空间广阔。”王飞说，未来，中拉共建基础设施合作有很多值得期待的地方：一是加强新基建领域合作。中拉可以进一步加强在5G网络、数据中心、智慧城市等新基建领域的合作，提升拉美地区的数字化水平，促进数字经济与实体经济的深度融合。二是拓展绿色基建合作。在全球应对气候变化的背景下，中拉双方可以共同推进绿色基础设施建设，如可再生能源发电项目、新能源汽车充电桩等，促进拉美地区的能源转型和可持续发展。三是加强基础设施规划与对接。中拉可以加强沟通与协调，根据拉美地区的发展需求和长远规划，共同制定基础设施建设的战略规划和重点项目，推动基础设施建设有序推进和协同发展。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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